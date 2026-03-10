Dienstende

477.000 Seemeilen – Chef-Stewart verlässt die «Gorch Fock»

Von New York bis Lissabon: Fast vier Jahrzehnte diente Kempcke an Bord der «Gorch Fock». Was ihm beim Abschied einen Kloß im Hals beschert.

Nach knapp 39 Jahren verlässt Chef-Stewart Burkhart Kempcke die «Gorch Fock». Foto: Markus Scholz/dpa
Nach knapp 39 Jahren verlässt Chef-Stewart Burkhart Kempcke die «Gorch Fock».

Kiel (dpa) - So viel Zeit wie wohl niemand sonst hat Burkhart Kempcke auf der «Gorch Fock» verbracht. Seit Mai 1987 hat der Chef-Steward exakt 477.063,4 Seemeilen (883.521,4 Kilometer) mit dem deutschen Segelschulschiff zurückgelegt. Das entspricht rechnerisch etwa 22 Erdumrundungen. Ganze 4.920 Tage verbrachte der Norddeutsche auf See. «125 verschiedene Häfen: Dreimal New York, dreimal Bermudas, achtzehnmal Lissabon», sagt der 63-Jährige. Am Donnerstag geht Kempcke endgültig von Bord.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zufall führte zur Marine

Chef-Steward Kempcke hat sein Handwerk im Kieler Yacht-Club gelernt. Zur Marine kam er durch Zufall. Ein Kollege in einem anderen Restaurant hatte sich als Steward für das damalige Schulschiff «Deutschland» beworben. Kempcke richtete seine Bewerbung an die «Gorch Fock» und ging kurze Zeit Später an Bord.

Seemännern sagt man ja nach, in jedem Hafen eine Braut zu haben. «Das dürfen sie aber meiner Frau nicht erzählen», sagt Kempcke. In seinen 39 Jahren an Bord lernte er alle Bundespräsidenten dieser Zeit, Sänger wie Heino oder den früheren Showmaster Joachim Fuchsberger und auch Könige kennen. In Stockholm bedienter er etwa Schwedens Königin Silvia und deren Tochter Victoria.

Vorfreude auf die eigene Familie

Wenn er an den Abschied am Donnerstag denke, habe er einen dicken Kloß im Magen, sagt Kempcke. «Es ist nicht mein Schiff, aber mit Wehmut gehe ich. Ich werde es auch vermissen.» Dennoch freue er sich auf die Zeit an Land bei seiner Familie mit den beiden Jungs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rund 170.000 Menschen bei Windjammerparade in Kiel
Kieler Woche

Rund 170.000 Menschen bei Windjammerparade in Kiel

Maritimes Schauspiel auf der Kieler Förde: Bei Wind hat das Segelschulschiff «Gorch Fock» die Windjammerparade der Kieler Woche angeführt. Die Parade lockte die Menschen nicht nur auf das Wasser.

28.06.2025

Kielmansegg gibt Kommando der «Gorch Fock» ab
Neuer Kommandant

Kielmansegg gibt Kommando der «Gorch Fock» ab

Nach zwei Jahren bekommen die Soldaten auf dem deutschen Segelschulschiff einen neuen Chef. Der hat bereits Erfahrungen an Bord gesammelt.

22.07.2024

150.000 Schaulustige bei Kieler Windjammerparade
Feste

150.000 Schaulustige bei Kieler Windjammerparade

Rund 150.000 Schaulustige verfolgten am Samstag die traditionelle Windjammerparade auf der Förde. Das Marine-Segelschulschiff «Gorch Fock» führte diese mit zahlreichen Gästen an Bord an.

29.06.2024

Prozesse

Angeklagter schweigt zu Geschäften mit Elsflether Werft

Die Elsflether Werft sollte für die Deutsche Marine mehrere Schiffe und Boote instand setzen, darunter auch die «Gorch Fock». Dabei soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein.

27.09.2023

«Liberty»

Boot von Kubicki versagt: Präsidiums-Kolleginnen an Bord

«Volle Kraft voraus!» hätte es wohl eigentlich auf dem Boot von Bundestagsvizepräsident und Kapitän Wolfgang Kubicki heißen sollen. Doch daraus wurde nichts.

13.09.2023