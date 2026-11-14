Rund 200 Teilnehmer

50-Jährige aus Sachsen gewinnt «Mensch ärgere Dich nicht»-WM

Wer «Mensch ärgere Dich nicht» gewinnen will, braucht Glück beim Würfeln, aber auch Strategiegeschick. Die diesjährige Gewinnerin hat nun bereits zum zweiten Mal bewiesen, dass sie beides hat.

Mandy Kunze zog mit großem Abstand an ihren Konkurrenten vorbei. Foto: Michael Ukas/dpa
Mandy Kunze zog mit großem Abstand an ihren Konkurrenten vorbei.

Berlin (dpa) - Die 50 Jahre alte Mandy Kunze aus Thiendorf in Sachsen hat die Weltmeisterschaft in «Mensch ärgere Dich nicht» gewonnen. Sie setzte sich gegen 177 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch, sagte Organisator Udo Schmitz. Kunze ist bereits amtierende Weltmeisterin: Schon bei der letzten Weltmeisterschaft vor zwei Jahren holte sie sich den ersten Platz. Die WM fand in einem Hotel in Berlin statt.

Mandy Kunze holte sich bereits vor zwei Jahren den ersten Platz. Foto: Michael Ukas/dpa
Mandy Kunze holte sich bereits vor zwei Jahren den ersten Platz.

Im diesjährigen Finale habe sie sich deutlich durchgesetzt, berichtete Schmitz. Als Kunze ihre vierte und letzte Figur ins Ziel gebracht hätte, hätten die drei Mitspieler jeweils erst eine oder zwei Figuren im Ziel gehabt. «Nach circa 30 Minuten hatte sie das Ziel für sich entschieden.»

Älteste Teilnehmerin fast 90 Jahre alt.

Auf Platz zwei landete die 84 Jahre alte Dagmar Marten aus Berlin. Den dritten Platz holte sich Greta Komnig, 23 Jahre alt, aus Neubrandenburg. Die Gewinnerin erhielt einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro und einen Pokal. Die Plätze zwei bis vier erhielten Spielgutscheine von Schmidt Spiele. 

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Laut Schmitz nahmen 178 Spielerinnen und Spieler an der WM teil. Die meisten waren den Angaben nach aus Deutschland, einige aber auch aus Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Die jüngste Teilnehmerin sei 7 Jahre alt gewesen, die älteste fast 90.

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer kam aus Deutschland. Foto: Michael Ukas/dpa
Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer kam aus Deutschland.

Ein Spiel mit langer Tradition

Alle Teilnehmer traten zunächst in vier aufeinanderfolgenden Runden gegeneinander an, mit jeweils vier Personen an einem Brett. In jeder Runde sammelten die Spieler Punkte. Die vier Spieler mit den meisten Punkten kamen ins Finale. «In der Vorrunde war es eine ausgelassene Stimmung», sagte Schmitz. Im Finale sei dann immer mehr Ruhe und Konzentration aufgekommen. 

Das Spiel «Mensch ärgere Dich nicht» wurde vor mehr als 100 Jahren von Josef Friedrich Schmidt erfunden und wird seit 1914 produziert. Die Weltmeisterschaft in Berlin fand zum dritten Mal statt.

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