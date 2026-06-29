Verkehr

Experiment soll Menschen zum Verzicht aufs Auto bewegen

E-Bike statt Auto? Im Wetteraukreis wagen 20 Menschen den Selbstversuch.

Ziel sei nicht, das Auto vollständig zu ersetzen, betont Projektleiterin Jutta Deffner vom ISOE. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/DPA
Ziel sei nicht, das Auto vollständig zu ersetzen, betont Projektleiterin Jutta Deffner vom ISOE. (Archivbild)

Ortenberg (dpa/lhe) - Können Menschen auch in ländlichen Regionen häufiger auf das Auto verzichten? Dieser Frage geht ein Mobilitätsexperiment im Wetteraukreis nach. In Ortenberg, Glauburg und Ranstadt testen rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrere Monate lang kostenlos E-Bikes, Lastenräder oder das Deutschlandticket. Das Projekt des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE) und des Regionalverbands FrankfurtRheinMain soll zeigen, ob sich das Mobilitätsverhalten dauerhaft verändern lässt.

Ziel sei nicht, das Auto vollständig zu ersetzen, betont Projektleiterin Jutta Deffner vom ISOE. Vielmehr sollten Autofahrer alternative Verkehrsmittel im Alltag ausprobieren. Gerade im ländlichen Raum erschwerten ein weniger dichtes Nahverkehrsangebot und hügelige Strecken den Umstieg.

Eine Teilnehmerin aus Glauburg nutzt während des Projekts für nahezu alle Alltagswege ein E-Bike. Nur für den rund 110 Kilometer langen Arbeitsweg bleibt sie auf ihr Auto angewiesen. Nach anfänglicher Skepsis könne sie sich mittlerweile sogar vorstellen, nach dem Ende des Projekts ein eigenes E-Bike anzuschaffen, sagt sie.

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