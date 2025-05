Ohne Geldbeutel: Weinheimer Alltag nur mit Smartphone bewältigt 

Weinheim. Ob Stadtplan, Rabattcoupons, Fahrkarte oder sogar Geldbeutel: All diese Dinge gibt es heute vereint in einem Gegenstand – dem Smartphone. Theoretisch sind sie also überflüssig. Doch wie praktisch sind diese digitalen Angebote wirklich, wenn man in Weinheim seinen Alltag meistern will? Volontärin Amelie Michel wollte genau das herausfinden und hat den Selbstversuch gewagt – mit digitalen Fahrkarten, virtuellen Prospekten und einer Erkundungstour durch Weinheim.