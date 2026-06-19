Goldhochzeit des Königspaars

50 Jahre Liebe: Bei Schwedens Royals macht es noch «klick»

Seit 50 Jahren verheiratet, seit Jahrzehnten im Rampenlicht: Carl XVI. Gustaf und Silvia feiern Goldhochzeit. Den eigentlichen Jahrestag begehen sie wohl privat – die große Party war bereits.

Bei der großen Feier zu ihrer Goldhochzeit fuhren König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia am vergangenen Wochenende in einer offenen Kutsche durch Stockholm. Foto: Henrik Montgomery/TT News Agency/AP/dpa
Bei der großen Feier zu ihrer Goldhochzeit fuhren König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia am vergangenen Wochenende in einer offenen Kutsche durch Stockholm.

Stockholm (dpa) - Doppelter Grund zum Feiern: Königin Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia begehen heute nicht nur wie die meisten Schweden das Mittsommer-Fest, sondern sind auf den Tag genau 50 Jahre verheiratet. Die große Party zur Goldhochzeit gab es allerdings schon am vergangenen Wochenende. Da hatte das Königspaar einen Gottesdienst und zwei Konzerte zu seinen Ehren besucht. Außerdem fuhren die beiden zunächst mit der königlichen Barkasse und anschließend in einer offenen Kutsche durch Stockholm. Abends gab es ein Dinner mit Freunden und Familie. Den Stichtag begehen sie jetzt wohl privat - zumindest weist der Kalender keine offiziellen Termine auf. 

Traumhochzeit in Stockholm: Am 19. Juni 1976 geben sich König Carl XVI. Gustaf und Silvia das Jawort. (Archivbild) Foto: dpa
Traumhochzeit in Stockholm: Am 19. Juni 1976 geben sich König Carl XVI. Gustaf und Silvia das Jawort. (Archivbild)

Silvia seit 50 Jahren schwedische Königin

Für Silvia bedeutet das Jubiläum zugleich ein halbes Jahrhundert als schwedische Königin. 1972 hatte die Deutsche Silvia Renate Sommerlath den damaligen Kronprinzen Carl Gustaf bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt, wo sie als Hostess gearbeitet hatte. Sofort habe es «klick» gemacht, sagte der König später einmal über die Begegnung. Vier Jahre später, am 19. Juni 1976, heirateten die beiden. In der Zwischenzeit war Carl XVI. Gustaf König geworden. Die Aufmerksamkeit sei ihr nicht zu viel, erzählte Silvia vor kurzem in einem Interview der Zeitung «Dagens Nyheter». «Ich hatte das Gefühl, dass das schwedische Volk mir mit viel Wärme begegnet ist.» Viele Beobachter sind überzeugt, dass auch sie erheblich zur Popularität des Monarchen beigetragen hat.

Gemeinsam hat das Paar drei Kinder - Kronprinzessin Victoria (48), Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Madeleine (44) - sowie neun Enkelkinder. Auch wenn die Ehe ihrer Eltern von Höhen und Tiefen geprägt gewesen sei, hätten die beiden immer zusammengehalten, sagten Victoria und Carl Philip in einer kürzlich ausgestrahlten Doku im schwedischen Fernsehen. Und nach 50 Jahren mache es bei ihr auch immer noch «klick», so Königin Silvia darin.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwedens Königspaar feiert die Liebe – nur Estelle fehlt
Royale Goldhochzeit

Schwedens Königspaar feiert die Liebe – nur Estelle fehlt

Wenn das Königspaar Carl Gustaf und Silvia am Freitag Goldhochzeit hat, feiert ganz Schweden Mittsommer. Die große Party zu 50 Jahren Royal-Ehe stieg deshalb schon jetzt. Inklusive Kutsche natürlich.

13.06.2026

Schwedens König denkt mit 80 nicht ans Abdanken
Königshaus

Schwedens König denkt mit 80 nicht ans Abdanken

Carl Gustaf feiert seinen 80. Geburtstag zusammen mit zahlreichen royalen Gästen. Trotz seines stattlichen Alters ist der König seines Amtes noch nicht müde, sagt er in einem Interview.

30.04.2026

Pendler, Partylöwe, Pfadfinder: Schwedens König wird 80
Runder Royal-Geburtstag

Pendler, Partylöwe, Pfadfinder: Schwedens König wird 80

Vom unsicheren Prinzen zum Dauer-König: Schwedens Carl XVI. Gustaf trotzt Skandalen und Selbstzweifeln, auch dank der starken Frau an seiner Seite. Seinen 80. feiert der Monarch mit royalem Glanz.

30.04.2026

Royals

Dänisches Königspaar zum Staatsbesuch in Schweden

Ein Besuch bei Nachbarn: «Wir sind hier zwar im Ausland, aber wir fühlen uns wie zu Hause». Sagt der dänische König Frederik beim Besuch in Schweden.

06.05.2024

Königshaus

Schwedens Königin Silvia hat Kurpfälzer Spargel im Garten

Zu ihrer Hochzeit mit Carl XVI. Gustav von Schweden hat die gebürtige Heidelbergerin Spargelpflanzen aus der Kurpfalz geschenkt bekommen. Diese gedeihen noch immer im Garten in Stockholm.

30.05.2023