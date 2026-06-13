Royale Goldhochzeit

Schwedens Königspaar feiert die Liebe – nur Estelle fehlt

Wenn das Königspaar Carl Gustaf und Silvia am Freitag Goldhochzeit hat, feiert ganz Schweden Mittsommer. Die große Party zu 50 Jahren Royal-Ehe stieg deshalb schon jetzt. Inklusive Barkasse.

König Carl XVI. Gustaf (2. v. rechts) und Königin Silvia (2. v. links) fahren zur Goldhochzeit auch mir der königlichen Barkasse «Vasaorden». Foto: Pontus Lundahl/TT News Agency/AP/dpa
König Carl XVI. Gustaf (2. v. rechts) und Königin Silvia (2. v. links) fahren zur Goldhochzeit auch mir der königlichen Barkasse «Vasaorden».

Stockholm (dpa) - Das Wetter spielte mit – und das ist bei solchen Anlässen ja fast das Wichtigste. Schwedens Königspaar Carl XVI. Gustaf (80) und Silvia (82) feierten ihre Goldene Hochzeit in Stockholm mit allem, was ein royales Fest in Skandinavien ausmacht.

Nach einem Gottesdienst schipperten sie mit der königlichen Barkasse durch die Gewässer der Hauptstadt, gefolgt von einer offenen Kutschfahrt vorbei an jubelnden Zaungästen. Die Fahrt sollte an einer Konzertbühne in der Stadt enden, auf der Musik aus den vergangenen 50 Jahren dargeboten werden sollte.

Eine Zeitreise in die Vergangenheit dürfte auch das geplante Konzert in der Königlichen Oper für Carl XVI. Gustaf und Silvia am Abend werden. Dort hatten sie auch am Vorabend ihrer Hochzeit am 19. Juni 1976 einem Konzert gelauscht. 

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Die Kultband Abba hatte zu Ehren von Königin Silvia damals «Dancing Queen» dargeboten. Ausklingen lässt das Königspaar den Abend mit einem Dinner mit Familie und Freunden.

Nur eine fehlt bei der Goldhochzeits-Feier

Königin Silvia ganz in Rot, ihr Gatte in einem schnieken Anzug, feierten gemeinsam mit ihrer Familie. Nur Prinzessin Estelle, die Tochter von Kronprinzessin Victoria, fehlte: Sie ist gerade auf einer Sprachreise im Ausland. 

Auch das norwegische Königspaar reiste zu Ehren des Goldhochzeits-Paars an. Aus Gesundheitsgründen nahmen Harald V. und Sonja aber nicht an allen Programmpunkten teil.

Dass die Party auf diesen Samstag fiel und nicht auf den eigentlichen Stichtag am kommenden Freitag, liegt daran, dass das wohl wichtigste schwedische Fest in diesem Jahr genau an dem Tag gefeiert wird: An Mittsommer tanzen viele Schweden mit Blumenkränzen auf dem Kopf um die Mittsommerstange.

Traumhochzeit in Stockholm: Am 19. Juni 1976 geben sich König Carl XVI. Gustaf und Silvia das Jawort. (Archivbild) Foto: dpa
Traumhochzeit in Stockholm: Am 19. Juni 1976 geben sich König Carl XVI. Gustaf und Silvia das Jawort. (Archivbild)

Die Goldhochzeit markiert nicht nur 50 Jahre Ehe zwischen Carl XVI. Gustaf und Silvia, sondern auch ein halbes Jahrhundert für Silvia als Königin. Diesen Titel bekam sie mit der Hochzeit mit ihrem Mann, der damals schon König war.

Kennengelernt hatte sie ihn einige Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München, wo die Deutsche Silvia Sommerlath damals als Hostess arbeitete. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder – Kronprinzessin Victoria (48), Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Madeleine (44) – und neun Enkelkinder.

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