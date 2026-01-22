Bild
Social Media

«Aber warum»: Einsamer Pinguin wird zum Social-Media-Hit

Die wohl traurige Entscheidung eines Pinguins, die Werner Herzog einst in einer Dokumentation einfing, bewegt aktuell das Internet. Die Stimme des deutschen Regisseurs spielt eine große Rolle.

Die Dokumentation von Werner Herzog, in der der Pinguin vorkommt, ist aus dem Jahr 2007. (Archivfoto) Foto: John Weller/dpa
Die Dokumentation von Werner Herzog, in der der Pinguin vorkommt, ist aus dem Jahr 2007. (Archivfoto)

London (dpa) - Wird ein einsamer Pinguin, der begleitet von Werner Herzogs melancholisch-rauer Stimme durch die Antarktis wandert, zum Sinnbild der jüngsten Krisen? Auf der Plattform Instagram mehren sich Videos mit einem Ausschnitt aus Herzogs Dokumentation «Begegnungen am Ende der Welt» von 2007. Zu sehen ist ein Pinguin, der nicht mit seinen Artgenossen Richtung Wasser wandelt - sondern alleine in Richtung der weit entfernten Berge zieht. «But why?», aber warum, fragt Herzog eindringlich.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei Instagram findet sich der Ausschnitt unter anderem mit der Aussage: «Wie könnte ich jemals aufgeben, wenn ich weiß, dass der Pinguin es nie getan hat?». Die bearbeiteten Videos wurden bis Donnerstagmittag millionenfach angeklickt.

Warum der Pinguin plötzlich wieder die Runde macht, ist nicht klar. Die Kommentare reichen von Mitgefühl und Traurigkeit bis zum Verständnis dafür, alleine wegzulaufen. Ein Bezug zum Grönlandkonflikt zwischen den USA und den europäischen Nato-Staaten mag das Gefühl herstellen, aber nicht die Örtlichkeit: Pinguine leben nicht auf der Nordhalbkugel.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Köln hat nach Meinung von Werner Herzog «wirklich Charakter»
Regisseur

Köln hat nach Meinung von Werner Herzog «wirklich Charakter»

Regisseur Werner Herzog schwärmt von Kölns Besonderheiten - und entdeckt auf dem Weg dorthin, was ihm im fernen Los Angeles fehlt.

23.10.2025

Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Kult-Regisseur

Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone

Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.

16.10.2025

Bald im Frack: Riesen-Pinguin Pesto wird erwachsen
Tierischer Internet-Star

Bald im Frack: Riesen-Pinguin Pesto wird erwachsen

Das hünenhafte Pinguin-Küken Pesto aus dem Melbourne Aquarium ist ein Weltstar. Jetzt wird der Vogel erwachsen - und wird gerade dadurch an Gewicht verlieren. Aber warum?

08.11.2024

Ein echter Brocken: Pinguin-Baby Pesto ist Social-Media-Star
Riesenvogel in Australien

Ein echter Brocken: Pinguin-Baby Pesto ist Social-Media-Star

Groß, größer, Pesto: Ein Königspinguin aus Australien erobert gerade die sozialen Netzwerke. Der Vogel ist ein Hüne unter seinen Artgenossen - dabei ist der kugelrunde Flauschball noch ein Baby.

24.09.2024

Werner Herzog erkundet die «Zukunft der Wahrheit»
Regisseur

Werner Herzog erkundet die «Zukunft der Wahrheit»

Er ist ein Filmemacher, der auch gut erzählen kann: In vielen kleinen Geschichten beleuchtet Werner Herzog die Fallstricke unserer Wahrnehmung.

12.03.2024