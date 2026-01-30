Bundesregierung

Bundesregierung greift viralen Pinguin von Werner Herzog auf

Ein einsamer Pinguin mit politischer Botschaft: Nach dem Weißen Haus greift nun auch die Bundesregierung den Trend auf - und wirbt mit Bildern europäischer Spitzenpolitiker für Zusammenhalt.

Auch die Bundesregierung greift den KI-Trend um den Pinguin auf. (Archivbild) Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Auch die Bundesregierung greift den KI-Trend um den Pinguin auf. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Nach dem Weißen Haus greift nun auch die Bundesregierung den viralen KI-Trend mit dem melancholischen Pinguin auf. Über den Instagram-Account von Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist ein Video veröffentlicht worden, das den viralen Pinguin zeigt – und ihn mit einer Botschaft für den Zusammenhalt Europas verbindet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zu sehen ist ein Pinguin, der durch eine Eislandschaft watschelt – und zum Teil auch durch die Berglandschaft fliegt. Auf seinem bunten Rucksack: Bilder von Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischem Premierminister Keir Starmer. Im Hintergrund laufen Ausschnitte und Bilder aus den jüngsten Reden der drei Politiker – darunter auch Macrons inzwischen viral gegangenes «for sure» (deutsch: sicher/mit Sicherheit) aus seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Der Beitrag reiht sich ein in den internationalen Social-Media-Hype um den sogenannten «einsamen Pinguin», der ursprünglich aus der Dokumentation «Begegnungen am Ende der Welt» von Regisseur Werner Herzog stammt. 

In der Szene wandert ein Pinguin entgegen aller Vernunft allein in Richtung der antarktischen Berge. Herzog sagte kürzlich, die Szene habe die «Faszination und Vorstellungskraft so vieler Menschen» eingefangen. Durch KI-Bearbeitungen und neue Kontexte ist der Pinguin inzwischen zu einem popkulturellen Symbol geworden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Aber warum»: Einsamer Pinguin wird zum Social-Media-Hit
Social Media

«Aber warum»: Einsamer Pinguin wird zum Social-Media-Hit

Die wohl traurige Entscheidung eines Pinguins, die Werner Herzog einst in einer Dokumentation einfing, bewegt aktuell das Internet. Die Stimme des deutschen Regisseurs spielt eine große Rolle.

22.01.2026

Ein Pinguin als Weltstar: Pesto feiert ersten Geburtstag
Berühmter Vogel aus Australien

Ein Pinguin als Weltstar: Pesto feiert ersten Geburtstag

Das Pinguin-Küken Pesto aus dem Melbourne Aquarium war als Baby ein Hüne - und wurde zum Weltstar. Jetzt feierte der Vogel seinen ersten Geburtstag. Fisch-Torte und Smoking-Outfit inklusive.

31.01.2025

Bald im Frack: Riesen-Pinguin Pesto wird erwachsen
Tierischer Internet-Star

Bald im Frack: Riesen-Pinguin Pesto wird erwachsen

Das hünenhafte Pinguin-Küken Pesto aus dem Melbourne Aquarium ist ein Weltstar. Jetzt wird der Vogel erwachsen - und wird gerade dadurch an Gewicht verlieren. Aber warum?

08.11.2024

Ein echter Brocken: Pinguin-Baby Pesto ist Social-Media-Star
Riesenvogel in Australien

Ein echter Brocken: Pinguin-Baby Pesto ist Social-Media-Star

Groß, größer, Pesto: Ein Königspinguin aus Australien erobert gerade die sozialen Netzwerke. Der Vogel ist ein Hüne unter seinen Artgenossen - dabei ist der kugelrunde Flauschball noch ein Baby.

24.09.2024

Diplomatie

Israels Präsident Herzog will die USA beruhigen

Wieder treibt die Sorge um die Demokratie Zehntausende Israelis auf die Straße. Die Pläne der Regierung Netanjahus sorgen auch in den USA für Bedenken. Der israelische Präsident versucht, zu beruhigen.

18.07.2023