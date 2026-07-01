Warnung vor Sturm und Hagel

Abfertigungsstopp am Münchner Flughafen nach Unwetterwarnung

Seit Tagen ziehen immer wieder teils schwere Gewitter über Bayern. Wegen einer Unwetterwarnung werden jetzt auch Maschinen am Münchner Flughafen ausgebremst.

Wie viele Flüge von dem Abfertigungsstopp betroffen sind, blieb zunächst unklar. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Wie viele Flüge von dem Abfertigungsstopp betroffen sind, blieb zunächst unklar. (Archivbild)

München (dpa) - Wegen einer Unwetterwarnung werden am Münchner Flughafen vorerst keine Maschinen abgefertigt. Der Abfertigungsbetrieb sei vorerst eingestellt, teilte der Flughafen per Durchsage vor Ort mit. 

Aufgrund der Wetterlage komme es zu Einschränkungen im Flugverkehr, hieß es auf einer Anzeigetafel. Wie viele Flüge und Passagiere betroffen waren, blieb zunächst unklar.

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Vormittag in der Region nordöstlich von München vor Gewittern mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Sturmböen und Hagel gewarnt.

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