Wettervorhersage

Abkühlung zum Wochenende - stellenweise keine zehn Grad mehr

Ohne dicke Regenjacke und Schirm sollte man in großen Teilen Deutschlands am Samstag das Haus nicht verlassen. Teils fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich.

Ein Tief beeinflusst das Wetter in Deutschland am Wochenende. (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Ein Tief beeinflusst das Wetter in Deutschland am Wochenende. (Archivbild)

Offenbach (dpa) - Es wird kühler, dazu zieht Regen auf: Ausflugswetter wird es an diesem Samstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem im Westen Deutschlands nicht geben. Die Temperaturen sind westlich einer Linie vom Bodensee bis Berlin nur noch einstellig: Wärmer als 5 bis 9 Grad wird es dort nicht, wie DWD-Meteorologe Thorsten Kaluza sagt. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Glück hat der Nordwesten, dort wird es im Tagesverlauf zunehmend freundlich, auch im Südosten bleibt es trotz vieler Wolken meist trocken. Sonst regnet es zeit- und gebietsweise, in höheren Lagen der westlichen Mittelgebirge und in den Alpen schneit es. 

Die Höchstwerte liegen am Samstag zwischen 5 und 12 Grad, im äußersten Osten und Südosten können es bis 17 Grad werden. Im Nordwesten und im Bergland ist nachts Frost möglich.

Teils Regen, teils Sonne am Sonntag

Am Sonntag ziehen über den Südosten dichte Wolken, es regnet gebietsweise, in höheren Lagen ist Schnee möglich. Ansonsten ist es teils sonnig, teils wolkig und trocken. Wolken ziehen später im Nordwesten auf, abends regnet es an der Nordsee. Die Temperaturen steigen auf 6 bis 12 Grad. 

Nachts breitet sich Regen von Südostbayern sowie von Nordwesten bis zur Mitte aus. In höheren Lagen der Mittelgebirge sowie in den Alpen kann es schneien. 

Montags noch regnerisch, am Dienstag Sonnenschein

Wolkig bis stark bewölkt beginnt die neue Woche, am Montag gehen Schauer und einzelne Graupelgewitter nieder. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 12 Grad. Stellenweise gibt es starke Böen.

Anschließend sieht es nach einer Rückkehr des Bilderbuch-Frühlings aus: «Ab Dienstag zeichnet sich dann ein vorläufiges Ende dieser wechselhaften Wetterphase an, mit dominierendem Hochdruckeinfluss und Sonnenschein, zunehmender Milderung und ausbleibendem Niederschlag», erklärt Meteorloge Kaluza.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Temperatursturz am Wochenende - Regen sorgt für Abkühlung
Wetter

Temperatursturz am Wochenende - Regen sorgt für Abkühlung

Nach den bisher heißesten Tagen des Jahres kühlt es am Wochenende im Südwesten ordentlich ab.

04.07.2025

Bestes Ausflugswetter mit Sonne und fast 20 Grad
Wettervorhersage

Bestes Ausflugswetter mit Sonne und fast 20 Grad

Das tut gut: In diesen Tagen lässt sich reichlich Sonne und Wärme tanken. Nächste Woche wird es wieder wechselhaft. In der Vorhersage taucht sogar das Wort «Schnee» auf.

08.03.2025

Frühlingshafter Sonntag bringt bis zu 20 Grad
Wettervorhersage

Frühlingshafter Sonntag bringt bis zu 20 Grad

Spazieren gehen und die Sonne genießen - am Wochenende ist ideales Ausflugswetter. Nächste Woche wird es wieder kühler und auch Regen ist in Sicht.

08.03.2025

Wetter in Hessen zum Wochenende grau und nass
Wettervorhersage

Wetter in Hessen zum Wochenende grau und nass

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für das Wochenende Regen, Gewitter und deutliche Abkühlung. Am Sonntag soll es freundlicher werden.

27.09.2024

Regen, Saharastaub und bis zu 23 Grad zum Osterwochenende
Wettervorhersage

Regen, Saharastaub und bis zu 23 Grad zum Osterwochenende

Wer am Wochenende Ostereier suchen will, sollte eine Regenjacke einpacken: Es wird wechselhaft und immer mal wieder nass in Hessen - dafür aber richtig mild.

28.03.2024