Unfall

Acht Tote bei Unfall mit Reisebus in Südtürkei

Ein Reisebus kommt in Antalya bei nasser Fahrbahn von der Straße ab. Es gibt mehrere Tote und zahlreiche Verletzte.

Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen. (Symbolbild) Foto: Francisco Seco/AP/dpa
Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen. (Symbolbild)

Istanbul (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der südtürkischen Provinz Antalya sind acht Menschen ums Leben gekommen. 26 weitere seien verletzt worden, teilweise schwer, sagte Provinzgouverneur Hulusi Sahin. Der Bus sei bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mutmaßlich zu schnell gewesen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auf Bildern des Staatssenders TRT war ein umgekippter Bus im Straßengraben zu sehen. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle. 

Die Reisenden waren aus der Westtürkei ins auch bei Urlaubern beliebte Antalya unterwegs. Es gab zunächst keine Hinweise darauf, dass Touristen betroffen sein könnten. In Antalya hatte es zuletzt stark geregnet. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern in Teilen der West- und Südtürkei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Reisebus mit Senioren kommt von Straße ab - sechs Verletzte
Ziel: Braunschweig

Reisebus mit Senioren kommt von Straße ab - sechs Verletzte

Am Abend verunglückt ein Reisebus aus den Niederlanden auf einer niedersächsischen Bundesstraße. Unterwegs war eine Seniorengruppe. Der Fahrer und mehrere Mitreisende werden verletzt.

11.07.2025

Unfall mit Reisebus im Spreewald - ein Schwerverletzter
Unfälle

Unfall mit Reisebus im Spreewald - ein Schwerverletzter

Eine Autofahrerin will auf der Landstraße überholen und streift dabei seitlich einen Reisebus. Für die meisten Passagiere ging der Unfall ersten Erkenntnissen zufolge glimpflich aus.

19.11.2024

Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf nasser Straße
Odenwaldkreis

Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf nasser Straße

28.05.2024

Österreich

Bus aus Berlin verunglückt - Eine Tote und 46 Verletzte

Ein Reisebus ist von der Straße abgekommen, gegen eine Leitplanke geprallt und umgekippt. Bei dem Unfall verlor eine junge Frau ihr Leben, zahlreiche Passagiere wurden verletzt.

19.09.2023

Busunglück

Kein Alkohol im Spiel bei Reisebus-Unfall auf A2

Eine Busreise von Oberösterreich nach Norwegen endet mit einem Schrecken: Der Bus kommt von der Fahrbahn ab. Die Folgen sind zum Glück glimpflich - die Fahrgäste kommen mit leichten Verletzungen davon.

06.08.2023