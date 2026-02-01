Acht Tote bei Unfall mit Reisebus in Südtürkei

Istanbul (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der südtürkischen Provinz Antalya sind acht Menschen ums Leben gekommen. 26 weitere seien verletzt worden, teilweise schwer, sagte Provinzgouverneur Hulusi Sahin. Der Bus sei bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mutmaßlich zu schnell gewesen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Auf Bildern des Staatssenders TRT war ein umgekippter Bus im Straßengraben zu sehen. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle.