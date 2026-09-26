Urlaubsinsel

Ätna-Aschewolke legt Flughafen auf Sizilien lahm

Der Ätna ist der aktivste Vulkan Europas. Nun stößt er wieder mächtig Asche aus - und bringt den Luftverkehr am Flughafen Catania durcheinander.

Der Fontanarossa ist bis 16 Uhr lahmgelegt. (Archivbild) Foto: Giuseppe Distefano/AP/dpa
Der Fontanarossa ist bis 16 Uhr lahmgelegt. (Archivbild)

Catania (dpa) - Wegen einer starken Vulkanasche-Emission des Ätna ist der Flughafen Catania auf Sizilien vorübergehend für den gesamten Flugverkehr geschlossen worden. Alle Starts und Landungen seien bis 16.00 Uhr abgesagt worden, teilte der Aeroporto Fontanarossa mit. Zusätzlich hatte ein heftiges Gewitter in der Nacht für Behinderungen auch im Luftverkehr gesorgt.

Der Vulkan auf der italienischen Insel ist der aktivste Europas und stößt immer wieder Asche aus. Aus dem Nordostkrater tritt derzeit Asche aus, die vom Wind nach Süden getragen wird. Die Wolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vier Kilometer in den Himmel.

Für den Luftverkehr gilt aktuell wie bereits in der vergangenen Woche und auch im August erneut Warnstufe rot. Das ist die höchste von vier Stufen. Der Flughafen Fontanarossa wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

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