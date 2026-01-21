Bild
Suche nach den Tätern

«Aktenzeichen XY...» sucht Hinweise auf Sparkassen-Coup

Rote und gelbe Handschuhe, gestohlene Kennzeichen: Die Polizei sucht mit Hilfe des ZDF nach Hinweisen auf Täter des Einbruchs in den Tresorraum einer Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen.

Ein großes Loch ist in der Wand eines Vorraums zum Tresorraums einer Sparkasse zu sehen. In der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...» wurde das Werkzeug vorgeführt, mit dem so ein Loch mit großem Lärm gebohrt werden kann. (Archivbild) Foto: -/Polizei Gelsenkirchen/dpa
Ein großes Loch ist in der Wand eines Vorraums zum Tresorraums einer Sparkasse zu sehen. In der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...» wurde das Werkzeug vorgeführt, mit dem so ein Loch mit großem Lärm gebohrt werden kann. (Archivbild)

Mainz/Gelsenkirchen (dpa) - Mit dem durchdringenden Lärm eines Kernbohrers hat Moderator Rudi Cerne am Mittwochabend zum Auftakt der ZDF-Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» die Zuschauer begrüßt. Mit so einem Werkzeug aus dem Hoch- und Tiefbau, so Cerne, haben bislang unbekannte Täter ein Loch in eine Wand der Sparkasse Gelsenkirchen gebohrt. Der Moderator sprach von der Tat am 27. Dezember 2025 von einem «Einbruch von historischem Ausmaß». Die vermutete Beute, so der ZDF-Moderator, könne bis zu 100 Millionen Euro hoch sein. Die Täter hatten rund 3.100 Schließfächer aufgebrochen und waren mit dem Inhalt geflüchtet. 

Nach dem Stopp des lauten Bohrers zu Beginn der Livesendung spielt Cerne Fotos von auffälligen Details des Einbruchs aus den Überwachungskameras ein. Die Bilder zeigen einen der Täter mit einem auffälligen Pullover, einen mit gelben sowie einen mit auffälligen roten Handschuhen und die gestohlenen Kennzeichen der beiden Fluchtfahrzeuge. Wer Hinweise zu den Details geben könne, so Cerne, soll sich an die Gelsenkirchener Polizei wenden. 

Einer der Einbrecher trug auffallend gelbe Handschuhe. (Archivbild) Foto: -/Polizei NRW/dpa
Einer der Einbrecher trug auffallend gelbe Handschuhe. (Archivbild)

Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Sparkassen-Filiale gebohrt. Die Polizei ermittelt mit starken Kräften und hat in den vergangenen Tagen angefangen, die Schließfachbesitzer einzeln zu befragen. 

Einer der andere Täter trug rote Arbeitshandschuhe. (Archivbild) Foto: -/Polizei NRW/dpa
Einer der andere Täter trug rote Arbeitshandschuhe. (Archivbild)

