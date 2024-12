Alpen an Weihnachten dick verschneit

Offenbach (dpa) - In den Alpen und den Mittelgebirgen oberhalb von 600 Metern können sich die Menschen in Deutschland auf weiße Weihnachten freuen. «Die Höhenlagen spielen eine große Rolle», sagt Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach auf die Frage, wo es an Weihnachten schneit. An der Nordsee müsse bei vergleichsweise milden Temperaturen mit Sturm gerechnet werden.