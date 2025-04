Bis zu 29 Grad: Warme Woche mit sonnigem Feiertagswetter

Offenbach/Frankfurt (dpa) - In den kommenden Tagen und vor allem am Maifeiertag erwarten die Meteorologen in Deutschland viel Sonnenschein. «Das Frühlingswetter läuft in den kommenden Tagen zur Hochform auf», sagt Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst. Schon ab Dienstag werde die 25-Grad-Marke regional überschritten.