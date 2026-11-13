Künstliche Intelligenz

Als Lernhilfe oder Freundin: Wie Jugendliche KI nutzen

Die meisten nehmen KI vor allem als Informationsquelle wahr, manche aber auch als Ratgeber oder sogar Freundin, Partner oder Therapeut. Ein Überblick über das KI-Nutzungsverhalten von Jugendlichen.

Während mit über 80 Prozent die meisten der Befragten KI-Chatbots als Suchmaschine wahrnehmen, nehmen sie je nach Alter über 40 Prozent auch wie einen Ratgeber wahr. (Symbolbild) Foto: Elisa Schu/dpa
Während mit über 80 Prozent die meisten der Befragten KI-Chatbots als Suchmaschine wahrnehmen, nehmen sie je nach Alter über 40 Prozent auch wie einen Ratgeber wahr. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - Ob als Hilfe bei den Hausaufgaben oder einfach nur zum Spaß:
Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz gehört für viele Jugendliche mittlerweile selbstverständlich zum Alltag. Mit 76 Prozent nutzen Jugendliche KI-Dienste am häufigsten, um sich zu informieren, 75 Prozent für Hausaufgaben oder zum Lernen und 59 Prozent, um herauszufinden, wie etwas funktioniert. Das geht aus der repräsentativen JIM- Studie (Jugend, Information, Medien) 2026 hervor, für die 1.200 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Medienverhalten befragt wurden.

Demnach greifen 47 Prozent der Befragten in der Schule oder im Unterricht auf KI zurück, 42 Prozent zum Spaß, 30 Prozent, um etwas zu planen und 28 Prozent, um Bilder zu erstellen. 26 Prozent gaben an, KI zu nutzen, um Fragen zur eigenen Gesundheit zu klären, und 15 Prozent, um Probleme und Sorgen zu besprechen.

63 Prozent der Jugendlichen nutzen regelmäßig KI

Im Nutzungsverhalten lassen sich auch Geschlechterunterschiede erkennen: Demnach nutzen Jungs KI-Dienste häufiger zum Spaß oder zur Erstellung von KI-Bildern. Mädchen greifen häufiger bei persönlichen Anliegen auf KI zurück. Auch zwischen den Altersgruppen gibt es Unterschiede: So nutzen die 12- bis 13-Jährigen KI oft lediglich zum Spaß, die Älteren für alle möglichen Bereiche.

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In allen Altersgruppen nehmen deutlich über 80 Prozent der Befragten KI-Chatbots als Suchmaschine wahr. Mehr als 40 Prozent sehen darin auch einen Ratgeber – wenige sogar einen Therapeuten oder einen Freund beziehungsweise eine Freundin. Mädchen vergleichen KI-Chatbots etwas häufiger mit einer Suchmaschine, Jungs dagegen etwas häufiger mit einer Partnerin oder einem Partner.

Insgesamt nutzen 63 Prozent der Befragten regelmäßig eine KI-Anwendung. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren sind es knapp 70 Prozent, bei den 12- bis 13-Jährigen liegt der Anteil mit 45 Prozent noch deutlich niedriger.

Die JIM-Studie wird seit 1988 jährlich vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest durchgeführt. Zu diesem gehören die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, in Zusammenarbeit mit dem SWR.

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