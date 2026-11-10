Amsterdam: Umstrittene Fritten-Bude darf bleiben

Amsterdam (dpa) - Eine vor allem bei Touristen populäre Fritten-Bude in Amsterdam darf trotz großer Klagen der Anwohner bleiben. Sie hätten nicht glaubhaft gemacht, dass der Pommes-Imbiss unzumutbare Belästigungen verursache, urteilte das Zivilgericht.

Anwohner waren vor Gericht gezogen, als die Stadt die Genehmigung von «Fabel Friet» verlängert hatte. Sie klagten über ständige Lärm- und Geruchsbelästigung sowie den Müll.

Foto: Marten Visser/dpa Die umstrittene Fritten-Bude in Amsterdam darf bleiben. (Archivbild)

Täglich würden lange Schlangen von Touristen vor dem Geschäft warten, den Verkehr behindern und Eingänge blockieren. Die Kunden würden vor Wohnungen und Läden ihre Fritten essen. Möwen und Ratten würden vom Abfall angezogen.

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Richter sehen Probleme

Die Richter sehen zwar ein, dass es Belästigungen gebe. Doch nicht nur von den Kunden von Fabel Friet. Schließlich sei diese Pommes-Bude im Viertel die «Neun Sträßchen» im Zentrum, das ohnehin ein Magnet für viele Amsterdam-Besucher sei. «Auch andere Gastronomiebetriebe in der Umgebung ziehen viele Besucher an und haben Warteschlangen», urteilten die Richter. Die Stadt hatte nach ihrer Ansicht keinen Grund, die Genehmigung nicht zu verlängern.

TikTok

Die Kunden von Fabel Friet kommen vor allem durch Berichte auf den sozialen Medien wie TikTok. Ob die Anwohner nun Berufung einlegen, ist noch nicht bekannt.