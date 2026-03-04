Konflikte

Anbieter: Viele wollen mit Privatjet aus Dubai ausfliegen

Im Iran-Krieg finden sich Menschen am Golf plötzlich in der Nähe von Explosionen wieder. Etliche Urlauber sitzen fest. So mancher versucht gar, mit einem Privatjet wegzukommen. Das hat seinen Preis.

Auch mit Privatjets wollen Menschen aus der Golfregion ausreisen. (Archivbild) Foto: Fatima Shbair/AP/dpa
Auch mit Privatjets wollen Menschen aus der Golfregion ausreisen. (Archivbild)

Dubai/Paris (dpa) - Angesichts des Iran-Kriegs versuchen einige Menschen auch, mit gecharterten Privatjets aus der Golfregion herauszukommen. Man habe eine sehr hohe Zahl an Anfragen von Menschen erhalten, die Dubai schnell verlassen wollten, sagte der Charterflug-Anbieter Global Charter der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Anbieter Jet-VIP sprach von einer gestiegenen Nachfrage nach spontanen Flügen seit Beginn der Spannungen am Golf. Nicht nur die üblichen Kunden, sondern auch Geschäftsreisende und Familien hätten sie kontaktiert, erzählte Unternehmenschef Altay Kula der dpa.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Preise für solche Flüge seien dabei deutlich höher als normalerweise, hieß es von Global Charter. Grund dafür seien unter anderem Versicherungsbedingungen. Kula begründete die Preise unter anderem damit, dass Flugstrecken teils länger würden, um gewisse Lufträume zu vermeiden. Zudem sei die Nachfrage hoch, doch die Zahl der Jets und auch des Personals, die in dem Gebiet zu fliegen bereit seien, sei begrenzt. Genaue Preise nannten die Unternehmen nicht.

Wie auch für andere Rückholflüge geht es auch für die Privatjet-Kunden zumeist nicht aus Dubai los. Global Charter flog vor allem aus Maskat im Oman. Auch Jet-VIP flog aus dem Oman und aus Saudi-Arabien. Die Ziele der Kunden reichen von London und Paris über Bangkok und Istanbul bis zu den Malediven.

Etliche Menschen sitzen am Golf fest

Wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts seit dem Wochenende sitzen in der Region Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Viele Golfstaaten haben ihren Luftraum geschlossen, Kreuzfahrtschiffe liegen in Häfen fest. 

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen mit Luft- und Raketenangriffen auf den Iran begonnen, bei denen Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei und andere führende Vertreter des iranischen Machtapparats getötet wurden. Das iranische Militär reagierte mit Gegenangriffen auf Israel sowie Ziele in der Golfregion.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Irans Angriffe: Warum die Golfstaaten nicht zurückschlagen
Eskalation in Nahost

Irans Angriffe: Warum die Golfstaaten nicht zurückschlagen

Raketen über Dubai, Drohnen über Doha: Irans Angriffe bringen die Golfstaaten in ein Dilemma. Wie lange können sie noch abfangen, ohne selbst zur Kriegspartei zu werden?

03.03.2026

Iran-Krieg: Wer greift wo an und warum?
Militärische Eskalation

Iran-Krieg: Wer greift wo an und warum?

Raketenalarm, Explosionen, Brände, abgestürzte Militärjets: Seit Beginn des Krieges gegen den Iran überschlagen sich in vielen Ländern im Nahen Osten die Ereignisse. Ein Überblick.

02.03.2026

Israel greift Teheran an - Iran will Tod von Chamenei rächen
Krieg in Nahost

Israel greift Teheran an - Iran will Tod von Chamenei rächen

Israel tötet das iranische Staatsoberhaupt Chamenei. Der Iran holt zu neuen Gegenschlägen aus - ungeachtet einer Warnung von US-Präsident Trump. Ein Ende der Eskalation ist nicht absehbar.

01.03.2026

Gestrandet in Kriegszone: Urlauber sitzen in Golfregion fest
Krieg in Nahost

Gestrandet in Kriegszone: Urlauber sitzen in Golfregion fest

Flüge fallen aus, Kreuzfahrten werden gestoppt: Nach Raketenangriffen sitzen Tausende Touristen in Nahost fest. Unter Reisenden macht sich Unmut breit. Und niemand weiß, wie lange die Krise anhält.

01.03.2026

Erneute Explosionen in Golfstaaten
Nach Angriffen im Iran

Erneute Explosionen in Golfstaaten

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer Chamenei kommen auch die arabischen Golfstaaten nicht zur Ruhe. Die Bewohner werden von lauten Explosionen geweckt.

01.03.2026