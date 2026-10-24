Auf 1.834 Metern Höhe: Kehlsteinhaus in Berchtesgaden brennt

Berchtesgaden (dpa) - Im Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist ein Feuer ausgebrochen. Um 21.52 Uhr seien erste Rettungskräfte eingetroffen und hätten einen Großbrand festgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. «Die Löschmaßnahmen laufen aktuell auf Hochtouren.» Auch gegen Mitternacht lief der Einsatz noch.

Von Verletzten werde derzeit nicht ausgegangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten, hieß es. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Auch zur Zahl der Einsatzkräfte konnte die Polizei gegen Mitternacht noch nichts mitteilen.

Laut Internetseite des Zweckverbandes Bergerlebnis Berchtesgaden sollte das Kehlsteinhaus - auch Eagle's Nest (Adlernest) genannt - in dieser Saison noch bis zum 8. November geöffnet sein.

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Erbaut in NS-Zeit

Das Gebäude auf 1.834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.