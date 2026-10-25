Brand bei Berchtesgaden

Großbrand am Kehlsteinhaus: Feuer wieder aufgeflammt

«Nochmal zimmerhoch gebrannt»: Am Obersalzberg, wo die Nationalsozialisten einst Hitlers Komplex errichteten, rückte die Feuerwehr in der Nacht erneut aus.

Das Kehlsteinhaus wurde durch den Brand schwer zerstört. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Das Kehlsteinhaus wurde durch den Brand schwer zerstört.

Berchtesgaden (dpa) - Nach dem Großbrand am historischen Kehlsteinhaus auf dem Obersalzberg ist das Feuer in der Nacht zum Sonntag erneut aufgeflammt. Es habe «nochmal zimmerhoch gebrannt», sagte ein Polizeibeamter. Die Feuerwehr rückte demnach aus und löschte die Flammen. Dass ein Feuer wegen Glutnestern nach dem eigentlichen Brand wieder aufflackert, sei nicht unüblich, sagte er. 

Am Kehlsteinhaus war in der Nacht zum Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Die Polizei nahm einen mutmaßlichen Brandstifter fest. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen des Zweckverbands Bergerlebnis Berchtesgaden in die Millionen.

Das mehr als 1.800 Meter hoch gelegene Kehlsteinhaus war in den 1930er Jahren von den Nationalsozialisten als Teil des von Adolf Hitler genutzten Komplexes am Obersalzberg erbaut worden und wurde zuletzt als frei zugängliche Berggaststätte genutzt.

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