Notfall

Aufzüge in Brüssel abgestürzt – keine weiteren Toten

Zwei Aufzüge stürzen in der belgischen Hauptstadt in die Tiefe. Erst nach Stunden können Einsatzkräfte den zweiten Aufzug öffnen und Gewissheit bekommen: Es gibt keine weiteren Opfer. Fragen bleiben.

Zwei Verletzte werden in Krankenhäusern versorgt. Foto: Michael Brandt/dpa
Zwei Verletzte werden in Krankenhäusern versorgt.

Brüssel (dpa) - Einsatzkräfte haben nach dem Absturz der Aufzüge auf einer Baustelle in Brüssel mittlerweile auch die zweite Kabine öffnen können und keine weiteren Opfer gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Mittwoch mit. Zuvor waren sechs Leichen im ersten Aufzug gefunden worden. Ihre genaue Todesursache ist demnach bislang unklar, ebenso wie die Hintergründe.

Am Dienstag waren nach ersten Erkenntnissen zwei Aufzüge auf einer zentral gelegenen Baustelle in der belgischen Hauptstadt abgestürzt. Zudem gab es demnach ein Feuer. Zu den genauen Abläufen und der Ursache ermittelt unter anderem ein Brandgutachter. Sechs Arbeiter wurden vermisst, bei ihnen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um belgische oder rumänische Staatsangehörige.

Ermittlungen gegen Unbekannt

Ob es sich bei den sechs Todesopfern um die Vermissten handelt, ist noch nicht bekannt. Gerichtsmediziner und Polizei arbeiten daran, die Opfer zu identifizieren und ihre Angehörigen zu benachrichtigen. Danach sollen auch weitere Informationen bekanntgegeben werden, wie die Staatsanwaltschaft ankündigte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sie ermittelt gegen Unbekannt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag gesagt, dass die beiden Aufzüge mehrere Stockwerke nach unten gestürzt seien. 

Das Oxy-Gebäude in einer Fußgängerzone inmitten der Brüsseler Innenstadt wird derzeit umgebaut. Früher diente es als ein Sitz der Verwaltung der belgischen Hauptstadt, jetzt soll es in ein multifunktionales Gebäude mit Büros, Restaurants, Hotelzimmern und Wohnungen umgewandelt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Aufzüge stürzen auf Baustelle in Brüssel ab - Sechs Tote
Notfall

Aufzüge stürzen auf Baustelle in Brüssel ab - Sechs Tote

Ein Gebäude in der Innenstadt Brüssels wird umgebaut, Hunderte Arbeiter sind vor Ort. Dann bricht ein Feuer aus, zwei Aufzüge stürzen in die Tiefe. Sechs Menschen sterben. Viele Fragen sind offen.

14.07.2026

Nach Aufzug-Drama bei Hitze: Bahn reagiert am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg
Feuerwehr mehrfach alarmiert

Nach Aufzug-Drama bei Hitze: Bahn reagiert am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg

Die Aufzüge am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg sorgen für Ärger – unter anderem blieben Vater und Sohn bei Hitze stecken. Nun kündigt die Deutsche Bahn Änderungen an.

08.07.2026

Rauchgeruch in Birkenauer Pflegeheim: Feuerwehr befreit Bewohner aus Aufzug
Einsatz

Rauchgeruch in Birkenauer Pflegeheim: Feuerwehr befreit Bewohner aus Aufzug

Ein Brandverdacht sorgt in einem Heim in Birkenau für ein großes Aufgebot. Während die Feuerwehr den Aufzug prüft, kommt es im Heim noch zu einem weiteren Notfall.

03.07.2026

Vater und Sohn stecken bei extremer Hitze im Aufzug in Heddesheim/Hirschberg fest
Feuerwehr rückt an

Vater und Sohn stecken bei extremer Hitze im Aufzug in Heddesheim/Hirschberg fest

In letzter Zeit mussten die Feuerwehren aus Hirschberg und Heddesheim mehrfach wegen eingesperrter Personen in Aufzügen zum Bahnhof ausrücken. Nun wächst der Druck auf die Deutsche Bahn.

26.06.2026

Tüv: Zahlreiche Aufzüge nicht gegen Cyberangriffe geschützt
Prüfgesellschaft

Tüv: Zahlreiche Aufzüge nicht gegen Cyberangriffe geschützt

Die Zahl der vom Tüv festgestellten Mängel an Aufzügen ist 2025 deutlich gestiegen. Wesentlicher Grund dafür sind Defizite beim Thema Cybersicherheit.

17.03.2026