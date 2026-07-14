Notfall

Aufzüge stürzen auf Baustelle in Brüssel ab - Sechs Tote

Ein Gebäude in der Innenstadt Brüssels wird umgebaut, Hunderte Arbeiter sind vor Ort. Dann bricht ein Feuer aus, zwei Aufzüge stürzen in die Tiefe. Sechs Menschen sterben. Viele Fragen sind offen.

Das Gebäude in der Brüsseler Innenstadt wird umgebaut. Foto: Michael Brandt/dpa
Das Gebäude in der Brüsseler Innenstadt wird umgebaut.

Brüssel (dpa) - Es ist ein Horrorfund, den Brüsseler Feuerwehrleute am Dienstagmittag machen: Mehrere Menschen liegen leblos in einem abgestürzten Aufzug. Das Gebäude mitten in der Innenstadt der belgischen Hauptstadt wird gerade umgebaut. Stundenlang können die Einsatzkräfte nicht zu ihnen vordringen. Am Abend dann ist klar: Sechs Menschen sind gestorben.

Wie genau es dazu kam, ist unklar, wie eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft vor Ort sagt. Es habe ein Feuer gegeben, und zwei Aufzüge seien mehrere Stockwerke nach unten gestürzt. Dazu werde nun ermittelt. Zudem müssten die Toten identifiziert werden. Eine Obduktion soll Hinweise geben, wie genau sie ums Leben kam.

Den zweiten Aufzug konnten die Helfer noch nicht öffnen. Man hoffe, dass es darin keinen weiteren Toten gebe, sagt die Frau.

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Feuerwehr zunächst zu kleinem Feuer alarmiert

Der Einsatz hatte harmlos begonnen. Die Feuerwehr wird am Morgen zu einem vermeintlich kleinen Feuer auf der zweiten Etage des Komplexes gerufen. Sie rückt aus, löscht das Feuer - und macht im Anschluss einen Kontrollrundgang durch die riesige Baustelle, erzählt ein Staatsanwalt. «Viele Orte waren extrem schwer zugänglich», berichtet er weiter.

Zeitgleich wird bekannt, dass 6 der rund 250 Arbeiter auf der Baustelle vermisst werden. Schließlich können sich die Einsatzkräfte zu einem Fahrstuhl vorkämpfen - und entdecken in der Kabine mehrere Leichen.

Das Gebäude soll bis Ende 2026 umgebaut werden. Foto: Emile Windal/Belga/dpa
Das Gebäude soll bis Ende 2026 umgebaut werden.

Zwei Arbeiter kommen zudem ins Krankenhaus, ebenso ein Feuerwehrmann, der im Einsatz einen Hitzschlag erleidet, wie ein Feuerwehrsprecher berichtet. Am Nachmittag sind vor dem Gebäudekomplex abgekämpfte Feuerwehrkräfte zu beobachten, die verschwitzt zur Wasserflasche greifen. Mehr als 200 Arbeiter verschiedener Unternehmen seien von der Baustelle evakuiert worden, sagt eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft.

Premierminister und der König besuchen Unglücksort

Während mit der Bergung der ersten Leichen begonnen wird, trifft neben Belgiens König Philippe auch Regierungschef Bart De Wever vor dem großflächig abgesperrten Gebäude ein. Sie danken Rettungskräften. Öffentlich äußern sie sich nicht. Auch einige Schaulustige sind vor Ort.

Der belgische König Philippe (vorne) und Ministerpräsident Bart De Wever bedanken sich bei Rettungskräften. Foto: Marius Burgelman/AP/dpa
Der belgische König Philippe (vorne) und Ministerpräsident Bart De Wever bedanken sich bei Rettungskräften.

Brüssels Bürgermeister Philippe Close spricht von einem Drama, das tief berühre. Sechs Menschen seien zur Arbeit gekommen und gestorben. 

Er verspricht Unterstützung für alle Betroffenen und dankt den Rettungskräften für ihren Einsatz. Sie seien sehr schnell vor Ort gewesen und hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. 

Man habe mit den Angehörigen sprechen können, sagt er am Abend. «Es ist eine äußerst schwierige Situation, denn sie sind hier und haben keine Nachrichten zu ihren Angehörigen.» Mithilfe eines Opferhilfe-Teams seien nun DNA-Proben entnommen werden, um Gewissheit zu erlangen. Noch sei die nicht da.

Bürgermeister Philippe Close dankte den Rettungskräften. Foto: Emile Windal/Belga/dpa
Bürgermeister Philippe Close dankte den Rettungskräften.

Belgiens Innenminister Bernard Quintin äußert sich auf X geschockt. Deutschlands Botschafter in Belgien, Martin Kotthaus, spricht auf der Plattform ebenfalls sein Mitgefühl aus.

Das Oxy-Gebäude in einer Fußgängerzone inmitten der Brüsseler Innenstadt wird derzeit umgebaut. Früher diente es als ein Sitz der Verwaltung der belgischen Hauptstadt, jetzt soll es in ein multifunktionales Gebäude mit Büros, Restaurants, Hotelzimmern und Wohnungen umgewandelt werden. Das Projekt soll nach früheren Umgaben bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

«Tiefe Bestürzung»

Hinter dem Projekt stehen die Firmen Whitewood und Immobel. Immobel teilt mit, man habe mit tiefer Bestürzung von den Opfern des Feuers auf der Baustelle erfahren. «Unsere Gedanken sind zuallererst bei den Betroffenen, ihren Familien und ihren Kollegen. Für uns alle ist dies vor allem eine menschliche Tragödie.» Immobel unterstütze die Rettungs- und Sicherheitskräfte sowie die Behörden und stehe in engem Austausch mit allen Beteiligten.

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