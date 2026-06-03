Tierischer Einsatz

Ausgebüxte Kühe spazieren durch Krankenhaus in Hessen

Sechs Kühe sorgen in einer Klinik in Nordhessen für Aufregung: Sie marschieren in die Notaufnahme und sogar ins Treppenhaus des Krankenhauses. Wie der tierische Ausflug endete.

Die Kühe gelangten durch die mit einem Bewegungsmelder versehene Tür zur Notaufnahme in die Klinik. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Kühe gelangten durch die mit einem Bewegungsmelder versehene Tür zur Notaufnahme in die Klinik. (Symbolbild)

Wolfhagen (dpa) - Tierischer Einsatz in einem Krankenhaus: Sechs ausgebüxte Kühe sind in die Notaufnahme der Kreisklinik Wolfhagen in Nordhessen spaziert. Wie die Polizei mitteilte, waren acht freilaufende Tiere auf Wanderschaft in Richtung Krankenhaus. Ein Passant alarmierte deswegen am Morgen die Polizei.

Helfer konnten demnach zwei der Kühe auf dem Parkplatz der Klinik festsetzen. Sechs Tiere marschierten allerdings in das Gebäude. Sie gelangten laut Polizei durch die mit einem Bewegungsmelder versehene Tür zur Notaufnahme hinein. Anschließend seien sie sogar durch das Treppenhaus in den zweiten Stock gelaufen, hieß es. 

Tiere haben Spuren hinterlassen

Der Besitzer konnte die tierischen Besucher laut Mitteilung gemeinsam mit der Polizei und Helfern schnell dingfest machen und wieder nach draußen bringen. Mit einem Treibwagen sei es für die Ausreißer dann zurück auf ihre rund einen Kilometer entfernte Weide gegangen. 

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Verletzt wurden den Angaben zufolge weder Menschen noch die Tiere. Allerdings hätten die Tiere offenbar angesichts der eigenen Aufregung verschiedene Ausscheidungen im Krankenhaus hinterlassen, hieß es. «Ob die Kühe der Klinik tatsächlich einen Besuch abstatten wollten oder sich nur verirrt hatten, bleibt wohl das Geheimnis der Vierbeiner», schloss die Polizei.

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