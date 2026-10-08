Unfall in Brandenburg

Auto kracht beim Überholen in Mopeds - vier Tote

Ein Autofahrer will mehrere Fahrzeuge überholen. Im Gegenverkehr kommen ihm mehrere Mopeds entgegen - drei Fahrer und eine Sozia der Kleinkrafträder überleben das Überholmanöver nicht.

Das beteiligte Auto geriet bei dem schweren Unfall in Brand. Foto: Annette Riedl/dpa
Das beteiligte Auto geriet bei dem schweren Unfall in Brand.

Biesenthal (dpa) - Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit drei Mopeds sind in Brandenburg vier Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am Mittwochabend bei Biesenthal im Landkreis Barnim, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der Autofahrer mehrere Fahrzeuge überholen - und stieß dabei mit drei von vier entgegenkommenden Mopeds zusammen. Der Wagen geriet dann in Brand.

Die drei Fahrer der Kleinkrafträder sowie eine Mitfahrerin erlitten laut Polizei bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der Fahrer des vierten Mopeds konnte dem Wagen ausweichen und blieb unverletzt. Der Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle befindet sich etwa 40 Autominuten nordöstlich vom Berliner Alexanderplatz.

«Schwerer Einsatz»

Der tödliche Crash passierte am Mittwoch gegen 19.40 Uhr zwischen Biesenthal und Wullwinkel. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei eilten zur Unfallstelle. Für alle sei es ein besonders schwerer Einsatz gewesen, sagte der Sprecher.

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Der fast vollständig ausgebrannte Wagen lag auch Stunden danach noch immer auf dem Dach im Straßengraben neben der von Feldern und Wiesen gesäumten Landstraße, wie eine dpa-Reporterin schilderte. In der Umgebung des Unfallortes habe das Feuer nur wenige Spuren hinterlassen. Die Fahrbahn auf der Landesstraße 200 blieb auch in der Nacht zum Donnerstag weiter für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme voll gesperrt. 

Angehörige an Unfallstelle

Notfallseelsorger und Einsatznachsorge-Teams betreuten Angehörige der tödlich Verunglückten, die zum Teil an der Unfallstelle erschienen waren, und auch Einsatzkräfte. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zum Alter der Unfallbeteiligten. Die Identifizierung der Toten laufe noch, sagte ein Polizeisprecher kurz vor Mitternacht auf Nachfrage. «Informationen dazu wird es erst morgen früh geben.»

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