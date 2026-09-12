Schwerer Unfall

Eine Tote und sechs Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Ein 27 Jahre alter Autofahrer gerät mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Das hat gravierende Folgen.

Der Unfall hat verheerende Folgen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Unfall hat verheerende Folgen. (Symbolbild)

Königstein (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße bei Königstein im Taunus ist eine Jugendliche getötet worden. Sechs Menschen wurden zudem verletzt, zum Teil schwer, wie die Polizei mitteilte. Die 17-Jährige erlag demnach noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ein Auto mit fünf Insassen, darunter die Jugendliche, sei vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen, mehrfach mit der Leitplanke kollidiert und dann frontal in das entgegenkommende Auto geprallt. 

Auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 27 Jahre alte Fahrer des Wagens sowie drei weitere Insassen seien zum Teil schwer verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Hierbei sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Die 60 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und ihr 25 Jahre alter Beifahrer sind der Polizei zufolge leicht verletzt und kamen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Für die Versorgung der Verletzten sowie für Unfallaufnahme, Beseitigung der schwerbeschädigten Fahrzeuge und der Reinigung des Unfallortes wurde die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

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