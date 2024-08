Auto rutscht in Passanten - drei Schwerverletzte

Münster (dpa) - Bei regennasser Fahrbahn ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und dabei in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle gerutscht. Bei dem Vorfall in der Innenstadt von Münster wurden in der Nacht auf Sonntag sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Unter den Verletzten war auch ein Beifahrer. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, nachdem sein Auto in ein Gebäude gekracht war. Die Polizei geht nicht von Vorsatz aus.