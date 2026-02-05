Bahnchefin plant Sicherheitsgipfel nach tödlichem Angriff

Berlin (dpa) - Nach dem tödlichen Angriff auf den Zugbegleiter Serkan C. in Rheinland-Pfalz will Bahnchefin Evelyn Palla zu einem Sicherheitsgipfel in den nächsten Tagen einladen. Es sei wichtig, jetzt alle Entscheidungsträger, die für die Sicherheit im Bahnverkehr verantwortlich seien, an einen Tisch zu holen, sagte sie in Berlin. «Einladen werden wir die Länder, die Aufgabenträger für den Regionalverkehr, Vertreter der Bundespolitik, Vertreter des Bundesverkehrsministeriums, die Gewerkschaften, die Bundespolizei und natürlich auch andere Vertreter der Bahnbranche.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Wann genau das Treffen stattfinden soll, wurde zunächst nicht bekannt. Besprochen werden sollen konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.

«Wir sprechen hier von einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen», sagte Palla mit Blick auf den Angriff. «Denn das Aggressivitätslevel und auch die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft insbesondere im öffentlichen Raum, hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.» Dieses Thema müsse gesamtgesellschaftlich angegangen werden. «Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft jetzt zusammenstehen.»