Gesundheitsgefahr

Bakterien: Aldi nimmt Kräutermischung aus dem Verkauf

Ein Hersteller ruft eine Kräutermischung zurück, die bundesweit beim bekannten Discounter verkauft wurde. Sie kann gefährliche Bakterien enthalten.

Die Kräutermischung wurde bundesweit in den Aldi-Märkten verkauft. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die Kräutermischung wurde bundesweit in den Aldi-Märkten verkauft. (Symbolbild)

Mülheim/Ruhr (dpa) - Gefährliche Bakterien in einer Kräutermischung: Ein Hersteller ruft eine beim Discounter Aldi verkaufte Tiefkühl-Mischung aus acht Kräutern zurück. Betroffen sei das Produkt «All Seasons 8 Kräuter» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5.12.2027, 8.12.2027 und 10.2.2028, teilte die Clama GmbH mit.

Bei dem Produkt seien sogenannte Shigatoxin-bildende Escherichia coli-Bakterien (STEC) nachgewiesen worden. Der Verzehr könne Durchfall, Übelkeit, zunehmende Bauchschmerzen, Fieber und Erbrechen auslösen. «Treten nach Verzehr des Lebensmittels entsprechende Symptome auf, sollte medizinische Hilfe aufgesucht werden und auf eine mögliche STEC-Infektion hingewiesen werden», riet der Hersteller.

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Die Kräutermischung sei bundesweit in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft worden. Kunden könnten das Produkt deshalb auch in allen Aldi-Filialen zurückgeben. Aldi teilte mit, das Produkt sei unverzüglich aus dem Handel genommen worden.

Vor einem viertel Jahr war es bei der Kräutermischung schon einmal zu einem Rückruf gekommen. Damals wurden in dem Produkt Salmonellen nachgewiesen.

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