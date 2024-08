Balkonabsturz in Hamburg - 27-Jähriger stirbt in Krankenhaus

Hamburg (dpa) - Ein 27 Jahre alter Mann, der beim Abbruch eines Balkons in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden war, ist tot. Er sei am Montag aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in Hamburg mit. Das Unglück passierte bei einer Möbel-Aktion vor einem geplanten Umzug in die Wohnung.

Am Mittwochabend in der vergangenen Woche war die Bodenplatte eines Balkons eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Langenhorn plötzlich abgebrochen. Sechs Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren stürzten aus dem dritten Stock in die Tiefe. Sie hatten einem Freund geholfen, erste Möbel in die Wohnung zu tragen. Er wollte wenige Tage später einziehen. Zwei von ihnen liegen noch immer im Krankenhaus. Sie schweben einer Sprecherin zufolge aber nicht in Lebensgefahr.