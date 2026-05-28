Spektakuläre Rettungsaktion

Bergung der Goldsucher aus Höhle in Laos soll bald beginnen

Fünf Goldsucher sind nach mehr als einer Woche lebend in einer überfluteten Höhle in Laos entdeckt worden. Bald soll die Bergungsaktion starten. Gibt es Hoffnung für die zwei noch vermissten Männer?

Der Zugang zu der Höhle ist extrem eng. Foto: Uncredited/Metta Tham Rescue Kalasin/AP/dpa
Der Zugang zu der Höhle ist extrem eng.

Vientiane/Bangkok (dpa) - Nach der Entdeckung von fünf eingeschlossenen Goldsuchern in einer überfluteten Höhle in Laos arbeiten Rettungsteams fieberhaft daran, die Männer aus dem Berg zu holen und zwei weitere Vermisste zu finden. Wie die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mitteilte, wurden die in der Höhle angetroffenen Männer inzwischen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Die Bergung könnte noch im Laufe des Tages beginnen.

Die fünf Goldsucher waren am Dienstag nach mehr als einer Woche lebend in der Höhle entdeckt worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte sind sie erschöpft und hungrig, ihr Zustand ist aber stabil. Die Retter pumpten weiter Wasser ab, um den Weg nach draußen passierbar zu machen. Auch werde geprüft, ob erneut Wasser eindringen könnte, hieß es. Gleichzeitig geht die Suche nach den beiden anderen Männern weiter. Die Einsatzleitung zeigte sich optimistisch, auch diese bald lebend zu finden.

Die Gruppe ist seit dem 19. Mai in der Höhle im Bezirk Longchaeng in der nördlichen Provinz Xaisomboun. Insgesamt zehn Dorfbewohner hatten dort nach Gold gesucht, als heftige Regenfälle die Höhle plötzlich fluteten und Teile einstürzten. Drei Männer konnten sich retten und Alarm schlagen. Sieben sitzen seither fest. Lange war offen, ob sie überhaupt noch leben - bei den beiden Vermissten ist es immer noch unklar. Medienberichten zufolge sollen die Männer ausreichend Vorräte mit sich geführt haben, um mehrere Tage in der Höhle überleben zu können.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ärzteteams stehen bereit

Die Retter konnten sich in den vergangenen Tagen oft nur kriechend in extrem engen Gängen vorarbeiten und mussten durch schmale Unterwasserpassagen tauchen. Wie die Goldsucher genau aus der Höhle gebracht werden sollen, wurde zunächst nicht bekannt.

Die Arbeit der Retter ist sehr kompliziert und gefährlich. Foto: Uncredited/Metta Tham Rescue Kalasin/AP/dpa
Die Arbeit der Retter ist sehr kompliziert und gefährlich.

Der laotischen Rettungsorganisation zufolge stehen Ärzteteams bereit, um die Männer unmittelbar nach ihrer Bergung zu versorgen. Für den Transport aus dem schwer zugänglichen Gebiet, das von Bergen und Dschungeln durchzogen ist, sollen weitere Helfer organisiert werden. 

Internationale Spezialisten unterstützen die Mission

Die Rettungsmission erinnert viele an das weltbekannte Höhlendrama von Tham Luang in Nordthailand im Jahr 2018. Damals waren zwölf junge Fußballer und ihr Trainer nach Starkregen mehr als zwei Wochen lang in einer überfluteten Höhle eingeschlossen. Erst eine internationale Rettungsaktion mit Spezialtauchern konnte sie befreien. Auch diesmal unterstützen erfahrene internationale Höhlentaucher die Mission, die bereits an der Rettung von Tham Luang beteiligt waren. Die Behörden in Laos hatten Thailand wegen dessen Erfahrung bei komplexen Höhlenrettungen um Hilfe gebeten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fünf Goldsucher in Laos-Höhle gerettet – Suche geht weiter
Spektakuläre Rettungsaktion

Fünf Goldsucher in Laos-Höhle gerettet – Suche geht weiter

Tränen, Umarmungen, pure Erleichterung: Nach über einer Woche werden fünf Goldsucher lebend in einer gefluteten Höhle in Laos gefunden. Doch zwei Männer bleiben verschwunden.

27.05.2026

Höhlendrama in Laos: Fünf Vermisste lebend geborgen

27.05.2026

Höhlendrama in Laos: Sieben Goldsucher sitzen fest
Internationale Rettungsaktion

Höhlendrama in Laos: Sieben Goldsucher sitzen fest

Erinnerungen an das Höhlendrama in Thailand 2018 werden wach: Seit Tagen sitzen sieben Menschen in Laos in einer Höhle fest. Internationale Experten kämpfen gegen Regen und enge Zugänge.

26.05.2026

Nach Höhlendrama: Das sagt der Bürgermeister zur Sicherheit
Rettungseinsatz in Höhle

Nach Höhlendrama: Das sagt der Bürgermeister zur Sicherheit

Ein 61-Jähriger stirbt nach einem medizinischen Notfall in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb. Der Rettungseinsatz und die Bergung der Leiche sind aufwändig. Das sagt der zuständige Bürgermeister.

03.05.2026

Höhlendrama auf der Alb - Leiche von Wanderer geborgen
Rettungseinsatz in Höhle

Höhlendrama auf der Alb - Leiche von Wanderer geborgen

Ein Ausflug in die Falkensteiner Höhle endet tragisch: Ein Mann stirbt, der Rettungseinsatz ist beschwerlich. Erst Stunden nach der Aktion verlassen die letzten Einsatzkräfte die Höhle.

02.05.2026