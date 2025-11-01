Notfälle

Bergwacht: Insgesamt fünf Tote in Südtirol

Bergwacht: Fünf Deutsche in Südtirol durch Lawine getötet
Bergwacht: Fünf Deutsche in Südtirol durch Lawine getötet

Im Ortlergebirge reißt ein Schneebrett sieben Bergsteiger mit sich. Drei sind bereits tot geborgen. Für zwei weitere besteht nach Angaben der Retter keine Hoffnung mehr. Zwei überleben.

vor 11 Minuten

Bergwacht: Insgesamt fünf Tote in Südtirol

vor 57 Minuten

Drei Deutsche bei Lawinenunglück in Südtirol getötet

vor 2 Stunden

