Notfälle

Drei Deutsche bei Lawinenunglück in Südtirol getötet

Lawine

Deutscher durch Lawine in Südtirol getötet

Auf dem Weg zurück vom Gipfel löst nach ersten Erkenntnissen ein Tourengeher ein Schneebrett aus, das ihn dann begräbt. Alle Hilfe kommt zu spät.

19.03.2025

Tagelange Suche erfolglos

Lawine reißt zwei italienische Bergsteiger in den Tod

Kurz vor Weihnachten machten sich zwei Italiener in den Abruzzen auf Tour. Dann gerieten sie unter riesige Mengen Schnee. Nun wurden sie nach erschwerter Suche gefunden.

27.12.2024

Lawine in der Türkei

Ein Toter bei Lawinenunglück in der Türkei

Ein beliebtes Skigebiet im Osten der Türkei, junge Sportler sind unterwegs. Plötzlich geht eine Lawine ab und erfasst die Jugendmannschaft des Judo-Nationalteams.

21.12.2024

Alpen

Lawine in Südtirol: Deutscher Tourengänger getötet

Viel Neuschnee in Südtirol - das bedeutet: Lawinengefahr. In über 2000 Meter Höhe wird nun eine Gruppe von Tourengängern verschüttet. Ein Mann ist tot, zwei weitere Deutsche schweben in Lebensgefahr.

28.02.2024

Sechs Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc

10.04.2023