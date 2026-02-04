Bericht: Kegelbrüder erhalten Großteil der Kaution zurück

Palma (dpa) - Die wegen Brandstiftung auf Mallorca angeklagten Hobbykegler aus dem Münsterland erhalten nach einem Bericht der «Mallorca Zeitung» einen Großteil der für ihre Freilassung hinterlegten Kaution zurück. Die acht Angeklagten hatten 2022 insgesamt 500.000 Euro hinterlegen müssen, um nach rund zwei Monaten aus der Untersuchungshaft freizukommen. Die sogenannten Kegelbrüder haben von Anfang an jede Schuld an dem Brand zurückgewiesen.

Das Landgericht habe in einem Beschluss, der der Zeitung vorliege, angeordnet, dass die Kaution auf 131.430,60 Euro gesenkt werde. Somit müssten die Deutschen mehr als 368.000 Euro zurückbekommen.

Was sagt die Strafverteidigerin?

Als Grund für die Neuberechnung habe das Gericht angeführt, Gutachten seien zwischenzeitlich zu einer wesentlich geringeren Schadenshöhe gekommen, als zunächst unmittelbar nach dem Brand vor fast vier Jahren angenommen worden sei. «Es ist ein großer Erfolg», sagte die spanische Strafverteidigerin der Deutschen, Maria Barbancho, der Zeitung.