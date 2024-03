Berichte: Gewalt eskaliert in Haiti

Port-au-Prince (dpa) - In Teilen von Haitis Hauptstadt haben Medienberichten zufolge kriminelle Banden während einer Auslandsreise des Regierungschefs mit Waffengewalt das öffentliche Leben lahmgelegt.

Schüsse fielen am Donnerstag unter anderem am internationalen Flughafen von Port-au-Prince, was laut der Zeitung «Le Nouvelliste» und anderen haitianischen Medien zu Flugausfällen führte. Mindestens ein Flugzeug soll beschädigt worden sein.