Kenia verschiebt Entsendung von Polizisten nach Haiti

Nairobi/Port-au-Prince (dpa) - Nach der Rücktrittsankündigung des haitianischen Regierungschefs verzögert Kenia nach Medienberichten die zugesagte Entsendung von Polizisten in den Karibikstaat. Der Einsatz im Rahmen einer geplanten multinationalen Sicherheitsmission wird aus Sicht des Außenministeriums in Nairobi erst möglich sein, wenn Haiti wieder eine Regierung hat, wie unter anderem die «New York Times» und die kenianische Zeitung «Daily Nation» berichteten. Derweil spitzt sich die humanitäre Notlage in Haiti zu - das Welternährungsprogramm (WFP) warnte, das Land stehe am Rande einer verheerenden Hungerkrise.