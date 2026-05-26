Unfälle

Berichte: Schulbus in Belgien von Zug erfasst - vier Tote

Am Morgen kommt es in Belgien zu einem schweren Unfall. Medienberichten zufolge stößt ein Schulbus an einem Bahnübergang mit einem Zug zusammen - es soll Tote geben. Vieles ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 08.15 Uhr. Foto: Dirk Waem/Belga/dpa
Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 08.15 Uhr.

Buggenhout (dpa) - In Belgien hat sich ein schwerer Unfall zwischen einem Kleinbus und einem Zug ereignet - Medienberichten zufolge gibt es Tote. Dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT sowie der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge kam es demnach am Morgen an einem Bahnübergang im flämischen Ort Buggenhout zwischen Brüssel und Antwerpen zu dem Unfall mit einem Schulbus. Dabei seien demnach mehrere Buspassagiere ums Leben gekommen.

Wie der belgische Sender RTL info berichtet, kamen Belgiens Mobilitätsminister Jean-Luc Crucke zufolge zwei Jugendliche, der Fahrer sowie eine Begleitperson ums Leben. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden. Demnach fuhren insgesamt sieben Kinder und zwei Erwachsene in dem Bus. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht.

Belgiens Innenminister Bernard Quintin drückte sein Mitgefühl aus. «Meine Gedanken gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Ich wünsche den Verletzten viel Kraft», schrieb er auf der Plattform X. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb: «Heute trauert Europa mit Belgien.»

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