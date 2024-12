Berichte: Weinstein in Klinik wegen alarmierender Blutwerte

New York (dpa) - Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein ist Berichten zufolge wegen besorgniserregender Blutwerte aus dem Gefängnis wieder in ein Krankenhaus verlegt worden. Der 72-Jährige sei nun zur «Notfallbehandlung» im Bellevue Hospital in Manhattan, wo er voraussichtlich bleiben werde, bis sich sein Zustand stabilisiere, berichtete das «People»-Magazin unter Berufung auf Weinsteins Anwalt Imran Ansari.