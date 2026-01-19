Bild
Nahost

Kliniken: Zwei Babys nach ungeklärtem Vorfall in Israel tot

In einer Betreuungseinrichtung in einem mehrheitlich ultraorthodoxen Viertel in Jerusalem ereignet sich eine Katastrophe. Etliche Kinder kommen in Krankenhäuser.

In Israel sind mehr als 50 Kinder laut einem Rettungsdienst nach einem bislang ungeklärtem Vorfall in Krankenhäuser gebracht worden. (Symbolbild) Foto: Cindy Riechau/dpa
In Israel sind mehr als 50 Kinder laut einem Rettungsdienst nach einem bislang ungeklärtem Vorfall in Krankenhäuser gebracht worden. (Symbolbild)

Jerusalem (dpa) - Bei einem Vorfall in einer Betreuungseinrichtung in Israel sind nach Angaben von zwei behandelnden Kliniken zwei Babys ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere Kinder seien für Untersuchungen und medizinische Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf das Bildungsministerium, die Einrichtung in einem mehrheitlich von Ultraorthodoxen bewohnten Viertel in Jerusalem habe keine offizielle Lizenz. Der Sender Kan 11 meldete, dort seien in einer Wohnung Kinder im Alter zwischen vier Monaten und drei Jahren betreut worden.

Laut mehreren Berichten könnte es einen Zusammenhang mit defekten Heizgeräten geben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Israels Polizei teilte mit, sie habe drei Betreuerinnen für Befragungen festgenommen.

Eine Klinik, die einen der beiden toten Säuglinge behandelt hat, sagte, die Todesumstände seien derzeit noch unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
UN: Israel schließt weitere UNRWA-Schulen in Ost-Jerusalem
Nahost

UN: Israel schließt weitere UNRWA-Schulen in Ost-Jerusalem

Seit Ende Januar ist ein von Israel gegen das UN-Palästinenserhilfswerk verhängtes Arbeitsverbot in Kraft. Nun geht Israel erneut gegen UNRWA-Schulen vor.

08.04.2025

Spuck-Attacke von Juden auf deutschen Abt in Jerusalem
Israel

Spuck-Attacke von Juden auf deutschen Abt in Jerusalem

«Wir haben ein Problem, und das nennt sich Christenhass von jüdischer Seite»: Nach dem Angriff auf den deutschen Pater Nikodemus Schnabel in Jerusalem sind zwei Tatverdächtige sind festgenommen worden.

05.02.2024

Nordafrika

Katastrophe um Katastrophe: Sorge vor Krankheiten in Libyen

Noch immer ist die Lage im Überschwemmungsgebiet in Libyen unübersichtlich. Helfer suchen weiter nach Vermissten. Gleichzeitig bahnt sich bereits die nächste Krise im Bürgerkriegsland an.

18.09.2023

Werra-Meißner

Bewohnerin bei Brand einer Betreuungseinrichtung gestorben

07.08.2023

Israel

Tausende zu umstrittenem Flaggenmarsch in Jerusalem

Nationalisten ziehen jedes Jahr durch das muslimische Viertel der Jerusalemer Altstadt - sehr zum Ärger der Palästinenser. Polizisten haben Sorgen vor einer Konfrontation.

18.05.2023