Spuck-Attacke von Juden auf deutschen Abt in Jerusalem

Tel Aviv (dpa) - Nach einer Spuck-Attacke radikaler Juden auf einen deutschen Abt in Jerusalem hat dieser ein entschlosseneres Vorgehen gegen antichristliche Angriffe in Israel gefordert.

Pater Nikodemus Schnabel, Abt der Dormitio-Abtei in Jerusalem, war am Samstag in der Altstadt von zwei Juden angegangen und bespuckt worden. Sie beleidigten auch Jesus. Schnabel war zu dem Zeitpunkt mit einer deutschen Journalistin, die den Vorfall dokumentierte, zu einem Stadtspaziergang unterwegs.