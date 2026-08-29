Trauer um norwegischen König

«Berührend»: Alle wollen Blumen für König Harald kaufen

Er war eine «wunderschöne Seele», sagt die Blumenverkäuferin Charlotte Skogrand Bø über Norwegens König Harald V. Seit dessen Tod verkauft sie im Minutentakt Sträuße an ihre trauernden Landsleute.

Charlotte Skogrand Bø versorgt ihre Landsleute nach dem Tod von König Harald V. mit Trauersträußen. Foto: Julia Wäschenbach/dpa
Charlotte Skogrand Bø versorgt ihre Landsleute nach dem Tod von König Harald V. mit Trauersträußen.

Oslo (dpa) - Seit dem Tod von König Harald V. hat die Floristin Charlotte Skogrand Bø viel mehr zu tun als sonst. In dem kleinen Blumenladen «Floriss» nahe dem Osloer Schloss binden sie und ihre Kolleginnen einen Strauß nach dem nächsten mit rotem Seidenband, den die Norweger auf dem Schlossplatz und an anderen Orten für ihren gestorbenen Monarchen ablegen. «Hier ist viel los», erzählt sie.

«Viele Menschen wollen ihre Anteilnahme zeigen, was sehr schön und warm und berührend ist.» Die Blumenverkäuferin fasst sich ans Herz: «Er war eine wunderschöne Seele», sagt sie über König Harald. «Es ist sehr traurig.» Zu sehen, wie ihr Land in dieser Zeit der Trauer zusammenhalte, bewege sie sehr, sagt sie. «Diese Liebe ist wirklich sehr, sehr schön.»

Nachschub ist unterwegs: Noch heute kommen neue Blumen im Laden an. Foto: Julia Wäschenbach/dpa
Nachschub ist unterwegs: Noch heute kommen neue Blumen im Laden an.

Noch heute soll eine neue Lieferung Blumen im Laden ankommen – damit noch mehr Norwegerinnen und Norweger dem Monarchen ihren Respekt zollen können. Der 89-Jährige war am Freitagmorgen im Krankenhaus gestorben. Neuer norwegischer König ist seitdem sein Sohn Haakon.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gesichter der Trauer: So erinnern sich Norweger an Harald
Tod des norwegischen Königs

Gesichter der Trauer: So erinnern sich Norweger an Harald

Der Schlossplatz in Oslo zieht die Menschen in den Tagen nach dem Tod von König Harald V. an wie ein Magnet. Tausende kommen dorthin, um gemeinsam zu trauern. Was sie noch loswerden möchten.

30.08.2026

«Danke, Papa» - So geht es nach König Haralds Tod weiter
Trauer um norwegischen König

«Danke, Papa» - So geht es nach König Haralds Tod weiter

Nach dem Tod von König Harald V. steht Norwegen still. Das Land nimmt langsam Abschied - und Haakon macht die ersten Schritte als neuer Monarch.

29.08.2026

Erste Rede als König: Haakon dankt seinem «Papa»
Nach dem Tod von Harald V.

Erste Rede als König: Haakon dankt seinem «Papa»

«Danke, dass du so ein guter Papa für Märtha und mich warst»: In seiner ersten Rede als neuer König ehrt Haakon VIII. seinen gestorbenen Vater Harald. Einmal bricht dem trauernden Sohn die Stimme weg.

29.08.2026

Norwegen trauert um König Harald - letzte Reise zum Schloss
Monarchie

Norwegen trauert um König Harald - letzte Reise zum Schloss

Norwegen hat sein beliebtes Staatsoberhaupt verloren. In Oslo trauern Tausende Menschen auf dem Schlossplatz, ungeachtet des Wetters. Harald hinterlässt Haakon eine Monarchie in unsicheren Zeiten.

28.08.2026

Norwegen bangt um seinen König: Haralds Zustand «sehr ernst»
Familie am Krankenbett

Norwegen bangt um seinen König: Haralds Zustand «sehr ernst»

Der Gesundheitszustand des norwegischen Königs Harald V. hat sich abermals verschlechtert. Seine Familie eilt zum Krankenhaus - auch Marius Borg Høiby.

27.08.2026