Berufungsprozess gegen Marius Borg Høiby startet im Februar

Oslo (dpa) - Der Fall Marius Borg Høiby wird ab dem 9. Februar kommenden Jahres neu verhandelt. «Vorläufig sind 16 Tage für den Berufungsprozess vorgesehen», teilte das Berufungsgericht am Donnerstag mit. Der ältere Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit war im Juni wegen zahlreicher Straftaten - unter anderem zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht sowie häuslicher Gewalt gegen eine Ex-Freundin - zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Gegen das Urteil in Bezug auf die oben genannten Punkte hatte er Berufung eingelegt. Erst kürzlich hatte das Gericht entschieden, diese zuzulassen. Läuft alles nach Plan, soll der letzte Verhandlungstag der 5. März sein.