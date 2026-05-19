Schüsse auf Passanten

Bewaffneter schießt an Busbahnhof - Neun Tote in Ägypten

Nach Schüssen auf Menschen in Assiut laufen in Ägypten die Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter ist tot.

Nach ersten Ermittlungen litt der Täter seit längerer Zeit unter psychischen Problemen (Archivbild). Foto: Khaled El-Fiqi/epa/dpa
Nach ersten Ermittlungen litt der Täter seit längerer Zeit unter psychischen Problemen (Archivbild).

Kairo (dpa) - Ein bewaffneter Mann hat in Ägypten auf Passanten geschossen und acht getötet, ehe er selbst erschossen wurde. Bei dem Vorfall in Abnub in der Provinz Assiut, etwa 300 Kilometer südlich von Kairo, wurden nach Angaben des Innenministeriums fünf weitere Menschen verletzt.

Den Angaben zufolge eröffnete der Täter am Montagabend an einem Busbahnhof wahllos das Feuer auf Passanten. Sicherheitskräfte hätten ihn anschließend auf einem landwirtschaftlichen Gelände aufgespürt. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei sei der Mann getötet worden.

Nach ersten Ermittlungen litt der Täter dem Ministerium zufolge seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und wurde in einem psychiatrischen Krankenhaus in Kairo behandelt. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.

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