Zugunglück

Bewegende Trauermesse in Spanien nach der Zugkatastrophe

Vor knapp zwei Wochen starben 69 Menschen bei einem schweren Zugunglück. Das spanische Königspaar gedenkt der Opfer.

An der Trauerfeier für die 69 Todesopfer des Zugunglücks von Urda in der Kathedrale von Toledo nahm auch Spaniens König Felipe VI. teil. Foto: Juanma Jiménez/EUROPA PRESS/dpa
An der Trauerfeier für die 69 Todesopfer des Zugunglücks von Urda in der Kathedrale von Toledo nahm auch Spaniens König Felipe VI. teil.

Toledo (dpa) - Bei einer nationalen Trauermesse in der Kathedrale von Toledo mit dem spanischen Königspaar ist der 69 Todesopfer des schweren Zugunglücks von Urda vor knapp zwei Wochen gedacht worden. Bürger der Kleinstadt südwestlich von Madrid stellten 69 Kerzen unterhalb der Christusfigur Santísimo Cristo de la Vera-Cruz auf, die erstmals seit Jahrhunderten zu einer Zeremonie außerhalb ihres Heimatortes Urda geholt wurde. 

Am 28. Oktober war ein Hochgeschwindigkeitszug bei Urda auf einen stehenden Zug aufgefahren. 69 Menschen kamen ums Leben und mehr als 100 wurden verletzt. 15 der Todesopfer kamen aus dem Ausland, Deutsche waren nicht darunter. König Felipe VI. und seine Frau, Königin Letizia, sprachen zum Ende der Trauermesse kurz mit allen Angehörigen und versuchten, sie zu trösten. 

«Eure Tränen sind unsere Tränen»

Im Mittelpunkt der bewegenden gut eineinhalbstündigen Trauerfeier standen Angehörige der Opfer und Bürger Urdas, die als Erste an der Unfallstelle als Helfer eingetroffen waren und Erste Hilfe geleistet hatten. Erzbischof Francisco Cerro Chaves wandte sich in seiner Predigt direkt an die rund 100 Angehörigen der Opfer. «Wir weinen mit euch, eure Tränen sind unsere Tränen», sagte er. 

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Allen wünsche er Kraft im Glauben und den vielen Verletzten eine baldige vollständige Genesung. Und er mahnte, es sei «legitim, zu verlangen, dass die Ursachen vollständig aufgeklärt werden», damit sich ein solches Unglück nicht wiederhole. Auch zahlreiche führende Vertreter aus Politik, Justiz und Verwaltung waren zu der Trauermesse angereist.

Spanien von mehreren Katastrophen getroffen

Es war bereits die dritte große Trauerfeier dieser Art nach katastrophalen Unglücken binnen gut eines Jahres. Am 29. Oktober 2025 war am ersten Jahrestag der Flutkatastrophe von Valencia der 237 Opfer gedacht worden. Am 29. Januar dieses Jahres war von den 46 Todesopfern des Zugunglücks in Adamuz in Andalusien Abschied genommen worden. Verkehrsminister Óscar Puente trat nach dem zweiten schweren Unglück mit Hochgeschwindigkeitszügen binnen eines Jahres zurück.

An der bewegenden Trauermesse in der Kathedrale von Toledo für die 69 Toten des schweren Zugunglücks von Urda nahmen rund 1.500 Menschen teil. Foto: Juanma Jiménez/EUROPA PRESS/dpa
An der bewegenden Trauermesse in der Kathedrale von Toledo für die 69 Toten des schweren Zugunglücks von Urda nahmen rund 1.500 Menschen teil.

Die fünfschiffige Kathedrale von Toledo ist ein Hauptwerk der spanischen Gotik und gilt als geistiges Zentrum Spaniens, weil dort der Sitz des Erzbischofs von Toledo ist, dem höchsten katholischen Würdenträger des Landes. Die erste christliche Kirche wurde dort im 6. Jahrhundert auf den Grundmauern eines römischen Tempels errichtet, die nach der Eroberung durch die Mauren in eine Moschee umgewandelt und nach der Rückeroberung erneut eine Kirche wurde.

Die heutige Kathedrale gehört mit einer Länge von 120 Metern, einer Breite von 59 Metern und einer Höhe im Hauptschiff von mehr als 30 Metern zu den größten gotischen Kathedralen der Welt. Weltberühmt ist der monumentale 25 Meter hohe Hauptaltar aus farbig bemaltem und vergoldetem Holz, das die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu Christi erzählt.

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