Beweisfindung per Röntgenbild: Dieb verschluckt Ohrringe

Orlando/Washington (dpa) - Die hunderttausende Euro teure Beute eines Schmuckdiebes ist in Florida auf natürlichem Wege wieder zutage getreten. Der Verdächtige sei rund zwei Wochen in einem Krankenhaus überwacht worden, bis er die verschluckten Diamantohrringe wieder ausgeschieden habe, teilte Ermittler Aaron Goss von der Polizei in Orlando (US-Bundesstaat Florida) auf X mit. Die zwei Paar Ohrringe mit einem Gesamtwert von rund 769.500 Dollar (rund 707.000 Euro) seien an das Juweliergeschäft zurückgegeben worden.