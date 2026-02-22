Unwetter

Blizzard-Warnung: Wintersturm im Nordosten der USA erwartet

Millionen Menschen im Nordosten der USA müssen sich auf einen heftigen Wintersturm gefasst machen. Die Behörden haben eine Blizzard-Warnung ausgerufen - mit mehr als einem halben Meter Schnee.

New York rüstet sich für einen heftigen Wintersturm. Foto: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa
New York rüstet sich für einen heftigen Wintersturm.

New York (dpa) - Ein schwerer Wintersturm mit Schnee und Eiseskälte rollt auf den Nordosten der USA zu. Für Millionen Einwohner in mehreren Bundesstaaten gelten Unwetterwarnungen, wie US-Medien unter Berufung auf Meteorologen berichten. In einigen Regionen könnten demnach mehr als 50 Zentimeter Neuschnee fallen. 

Für den gesamten Bundesstaat New Jersey gelte nun eine Blizzard-Warnung, teilte Gouverneurin Mikie Sherrill am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, sich mit Vorräten einzudecken und während des Sturms nicht auf die Straße zu gehen. 

Blizzard-Warnung in mehreren US-Staaten 

Ein Blizzard ist ein starker Schneesturm, der aufgrund seiner Stärke in einer Region das öffentliche Leben vorübergehend lahmlegt. Nach Definition des amerikanischen Wetterdienstes bringt dieses Wetterextrem Windgeschwindigkeiten von wenigstens 56 Kilometer pro Stunde
und Sichtweiten, die unter 400 Metern liegen, mit sich. 

Auch im Nachbarstaat New York warnte der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, vor massiven Schneefällen. Dies sei der erste Blizzard seit 2016, sagte Mamdani. Die Millionenmetropole habe zusätzliche Einsatzkräfte und Räumgeräte mobilisiert. 

Stürme reißen nicht ab 

Erst Anfang Februar hatte ein schwerer Wintersturm Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährliche Kälte in den Südosten der USA gebracht. Im US-Bundesstaat North Carolina fielen örtlich Schneemengen, die zu den höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen zählen. In Florida meldeten Meteorologen neue Kälterekorde für den Monat Februar: Die Temperaturen sanken teils bis unter den Gefrierpunkt. Solche Werte seien dort zuletzt Ende der 1980er Jahre gemessen worden, teilte der Wetterdienst mit. 

Ende Januar hatten extreme Kälte und starken Schneefälle das Leben in vielen Teilen der USA weitgehend zum Erliegen gebracht. Ein Wintersturm erfasste den Süden, Mittleren Westen und die Ostküste der Vereinigten Staaten. Nach Medienberichten kamen mindestens 85 Menschen in mehreren US-Bundesstaaten ums Leben.

