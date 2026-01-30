34. Verhandlungstag

Block-Prozess: Mitangeklagte läuft weinend aus dem Saal

Emotionale Szene im Prozess um die Entführung der Block-Kinder. Eine Mitangeklagte bricht angesichts einer Entscheidung der Strafkammer in Tränen aus.

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder kommt es zu einer emotionalen Szene. Foto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa
Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder kommt es zu einer emotionalen Szene.

Hamburg (dpa) - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder ist es zu einer dramatischen Szene gekommen. Die Strafkammer lehnte den Antrag einer Mitangeklagten ab, die Anklagevorwürfe gegen sie zu erläutern. Der Verwandten von Christina Block wird vorgeworfen, die beiden Kinder und die Mutter nach der Rückholaktion Anfang Januar 2024 aus einem Hamburger Vorort nach Hause gefahren zu haben. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die 49-Jährige brach in Tränen aus. Ihr Verteidiger Reinhard Daum unterbrach die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt und beantragte eine Pause. Seine Mandantin lief schluchzend aus dem Gerichtssaal. 

Daum hatte bereits in der Vergangenheit vergeblich beantragt, das Verfahren gegen seine Mandantin, die nur wegen Beihilfe angeklagt ist, abzutrennen. Die lange Verfahrensdauer sei angesichts der maximal zu erwartenden Strafe unverhältnismäßig. Der Prozess läuft seit Juli vergangenen Jahres. Weitere Termine sind bis Ende Juni angesetzt, das Gericht erwägt eine Verlängerung bis Ende des Jahres.

Christina Block ist angeklagt, den Auftrag zur Entführung ihrer Kinder vom Wohnort ihres Ex-Manns in Dänemark erteilt zu haben. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette «Block House», Eugen Block, bestreitet den Vorwurf.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Block-Prozess wird für drei Wochen unterbrochen
23. Verhandlungstag

Block-Prozess wird für drei Wochen unterbrochen

Im andauernden Ermittlungsverfahren wegen der Entführung der Block-Kinder hat die Staatsanwaltschaft einen wichtigen Beschuldigten außerhalb des Prozesses vernommen. Das führt zu einer Unterbrechung.

19.11.2025

Eugen Block erneuert Beschwerde gegen Vorsitzende Richterin
Prozess um Kindesentführung

Eugen Block erneuert Beschwerde gegen Vorsitzende Richterin

Seit vier Monaten läuft der Prozess gegen Christina Block wegen der Entführung ihrer Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns. Jetzt meldet sich der Großvater der Kinder erneut zu Wort.

18.11.2025

Block-Prozess: Eugen Block wirft Richterin Befangenheit vor
Prozess um Kindesentführung

Block-Prozess: Eugen Block wirft Richterin Befangenheit vor

Der Entführungsfall der Kinder von Christina Block wird seit Juli in Hamburg verhandelt, auch der Vater der 52-Jährigen ist geladen. Doch der will nicht aussagen - und kritisiert die Richterin.

04.11.2025

Block-Prozess: Termin fällt wegen Krankheit aus
19. Verhandlungstag

Block-Prozess: Termin fällt wegen Krankheit aus

Am 19. Verhandlungstag im Block-Prozess macht ein Krankheitsfall dem Gericht einen Strich durch die Terminplanung.

29.10.2025

Block vor Gericht: «Entführung nicht in Auftrag gegeben»
Aussage der Angeklagten

Block vor Gericht: «Entführung nicht in Auftrag gegeben»

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder aus Dänemark hat die angeklagte Mutter Christina Block ausgesagt. Mehrere Stunden äußert sie sich zu den Vorwürfen. Was sind die zentralen Aussagen?

25.07.2025