Verdächtige Chats

Bluttat in Kanada: Schützin soll bei OpenAI aufgefallen sein

Im Februar wurden in Kanada acht Menschen erschossen, sechs von ihnen in einer Schule. Die Schützin nahm sich selbst das Leben. Jetzt wurde eine Sperrung ihres Kontos bekannt.

Die Bluttat im Westen Kanadas hat das ganze Land schockiert (Archivbild). Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press/AP/dpa
Die Bluttat im Westen Kanadas hat das ganze Land schockiert (Archivbild).

Ottawa (dpa) - Etwa zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Kanada werfen die Chatbot-Unterhaltungen der mutmaßlichen Täterin und der Umgang der Plattformbetreiber mit solchen Inhalten Fragen auf. Das leitende Sicherheitsteam des ChatGPT-Entwicklers OpenAI werde heute zu Gesprächen in Ottawa erwartet, sagte der kanadische Minister für Künstliche Intelligenz, Evan Solomon. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zuvor war bekanntgeworden, dass OpenAI das Konto der mittlerweile toten Tatverdächtigen im Juni gesperrt hatte, weil diese den KI-Chatbot zur «Förderung gewalttätiger Aktivitäten» missbraucht habe, berichtete der Sender CBC. Die Aktivitäten des Kontos hätten die Schwelle für eine Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden aber nicht erreicht, zitierte der Sender aus einer Stellungnahme von OpenAI. «Wir wollen ein besseres Verständnis dafür bekommen, was geschieht und wie OpenAI vorgeht», erklärte Minister Solomon.

Anfang Februar waren im westkanadischen Ort Tumbler Ridge acht Menschen getötet worden, sechs davon in einer Schule. Die mutmaßliche Täterin tötete sich selbst. Unter den Opfern waren Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie die Mutter und der Stiefbruder der mutmaßlichen Schützin. Laut Polizei war bekannt, dass die Verdächtige psychische Probleme hatte.

Es handelt sich laut kanadischen Medien um den schlimmsten Vorfall dieser Art an einer Ausbildungsstätte in dem nordamerikanischen Land seit 1989.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kanada rätselt weiter über Tatmotiv nach tödlichen Schüssen
Acht Menschen getötet

Kanada rätselt weiter über Tatmotiv nach tödlichen Schüssen

Die Gewalttat an einer Schule erschüttert Kanada. Während das Motiv weiter unklar ist, nennt die Polizei einige Details zur Tatverdächtigen. Es gibt Hinweise auf psychische Probleme.

12.02.2026

Schüsse in kanadischer Schule: Verdächtige war 18 Jahre alt
Tödliche Gewalttat

Schüsse in kanadischer Schule: Verdächtige war 18 Jahre alt

In einer Schule in der kanadischen Provinz British Columbia werden mehrere Kinder und eine Lehrkraft erschossen. Das ganze Land steht unter Schock - auch weil die meisten Opfer sehr jung waren.

12.02.2026

Bluttat an Volkshochschule - Zwei Verdächtige gefasst
Messerangriff

Bluttat an Volkshochschule - Zwei Verdächtige gefasst

An einer Volkshochschule im schleswig-holsteinischen Wedel wird ein Lehrer niedergestochen. Lebensgefährlich verletzt kommt er ins Krankenhaus. Die Fahndung ist erfolgreich.

19.07.2024

Nordrhein-Westfalen

Rechtsextreme Chats? Ermittlungen gegen nun acht Polizisten

Sie sollen Nazi-Symbole in Chats ausgetauscht und diskriminierende und menschenverachtende Inhalte verbreitet haben - gegen mehrere Polizisten laufen derzeit Ermittlungen in NRW.

14.09.2023

Kriminalität

Entsetzen nach Bluttat an US-Grundschule

Kein Tag in den USA vergeht ohne Waffengewalt, nun trifft es wieder eine Grundschule - diesmal in Nashville. Eine Schützin eröffnet das Feuer und tötet sechs Menschen, darunter drei Kinder.

28.03.2023