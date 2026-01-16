Bild
US-Städte

Boulevard in Florida nach Trump benannt

Mar-a-Lago - das ist Trumps Prunk-Anwesen in Florida. Die Straße, die dorthin führt, trägt nun seinen Namen.

«President Donald J. Trump Boulevard» - die Straße, die zu Trumps Privatclub führt, trägt jetzt seinen Namen. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
«President Donald J. Trump Boulevard» - die Straße, die zu Trumps Privatclub führt, trägt jetzt seinen Namen.

Palm Beach (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nicht nur sein prunkvolles und goldglitzerndes Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida - nun ist auch die Straße, die direkt zu dem Privatclub führt, nach ihm benannt worden. In Florida wurde bei einer Zeremonie für Trump die neue Straßen-Plakette präsentiert: «President Donald J. Trump Boulevard».

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Konkret geht es um einen Abschied des Southern Boulevard, der vom Flughafen direkt zum Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach führt. Dort hält Trump sich häufig am Wochenende auf. «Ich liebe die Menschen aus Florida», sagte der Präsident. In dem Bundesstaat im Süden der USA genießt der Republikaner viel Rückhalt. 

In Trumps zweiter Amtszeit ist schon einiges nach Trump benannt worden. Zum Beispiel trägt die legendäre Kultureinrichtung Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington seit einiger Zeit zusätzlich Trumps Namen, was allerdings auch viel Kritik hervorrief.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump will Ballsaal im Weißen Haus bauen lassen
US-Regierung

Trump will Ballsaal im Weißen Haus bauen lassen

Trump hat die US-Regierung seit seinem Amtsantritt auf den Kopf gestellt. Auch in der Regierungszentrale hat er baulich einiges vor.

04.05.2025

Meloni besucht Trump in Mar-a-Lago
Italien und USA

Meloni besucht Trump in Mar-a-Lago

Italiens Ministerpräsidentin werden gute Kontakte ins Trump-Lager nachgesagt. Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Wechsel im Weißen Haus ist sie zu einem Treffen in Florida.

04.01.2025

Nach Zoll-Ankündigung: Trudeau trifft Trump in Florida
Trumps Zoll-Pläne

Nach Zoll-Ankündigung: Trudeau trifft Trump in Florida

Donald Trump will ab Januar hohe Zölle auf Waren aus dem Nachbarland Kanada einführen. Das werde nicht nur Kanada schaden, warnt der kanadische Premierminister.

30.11.2024

Nato-Generalsekretär zu Gesprächen mit Trump in Florida
Vor Machtwechsel in den USA

Nato-Generalsekretär zu Gesprächen mit Trump in Florida

In der Nato wird die bevorstehende zweite Amtszeit von Donald Trump von vielen Alliierten mit Sorge gesehen. Jetzt ist der Generalsekretär nach Florida geflogen, um den Republikaner dort zu treffen.

22.11.2024

Dokumenten-Affäre

Tonaufnahme mit Trump-Äußerungen aufgetaucht

Es geht offenbar um ein geheimes Pentagon-Dokument zu einem Angriff auf den Iran, das der Ex-Präsident herumzeigt: Nach der Anklage Donald Trumps in Miami kommen neue Details ans Licht - auf Tonband.

27.06.2023