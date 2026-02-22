Notfälle

Sicherheitskräfte erschießen Mann bei Trump-Anwesen

Ein Mann soll in den Sicherheitsbereich von Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida eingedrungen sein - bewaffnet. Der Secret Service schießt auf ihn.

Ein Mann soll in den gesperrten Bereich des Anwesens von Donald Trump eingedrungen sein. (Archivbild) Foto: Steve Helber/AP/dpa
Ein Mann soll in den gesperrten Bereich des Anwesens von Donald Trump eingedrungen sein. (Archivbild)

Mar-a-Lago (dpa) - US-Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben einen Bewaffneten beim Privatanwesen Mar-a-Lago von Präsident Donald Trump erschossen. Der Mann Anfang 20 sei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens in Florida eingedrungen, teilte der für den Schutz des Präsidenten zuständige Secret Service mit. Trump, der häufig am Wochenende zu seinem Privatclub nach Palm Beach fliegt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort auf. Der Mann soll nach Angaben des Secret Service auch einen Kanister mit Brennstoff bei sich getragen haben.

