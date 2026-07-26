Feuer wüten weiter

Brände vor Bordeaux: Flammen rücken auf Metropole zu

Großbrände halten den Südwesten Frankreichs weiter in Atem: Mehr als 200.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Flammen rücken näher an die größte Stadt der Region heran.

250 000 Menschen wurden mittlerweile in Sicherheit gebracht. Foto: Emma Da Silva/AP/dpa
250 000 Menschen wurden mittlerweile in Sicherheit gebracht.

Bordeaux (dpa) - Die schweren Waldbrände im Südwesten Frankreichs haben sich weiter ausgebreitet und den Großraum Bordeaux erreicht. Nach Angaben der Behörden wurden seit Mittwoch im Südwesten Frankreichs mehr als 200.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Der größte Waldbrand im Département Gironde hat inzwischen rund 42.000 Hektar Wald und Buschland zerstört und rückt weiter an Bordeaux heran.

In der Nacht ordnete die Präfektur die vorsorgliche Evakuierung von 55.000 weiteren Menschen in mehreren Gemeinden westlich und südwestlich von Bordeaux an. Nach Angaben der Feuerwehr entwickelte der Brand zeitweise einen sogenannten Pyrocumulonimbus - eine gewaltige Rauchwolke, die ihre eigenen Winde erzeugen kann und Feuer besonders unberechenbar macht. Rund 140 Wohnhäuser wurden bereits zerstört.

Innenminister warnt vor langem Kampf gegen Feuer

Eine Evakuierung der Millionenmetropole Bordeaux steht nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit nicht bevor. Bürgermeister Thomas Cazenave sagte nach Angaben der Regionalzeitung «L'Indépendant», die Einwohnerinnen und Einwohner von Bordeaux bereiteten sich nicht auf eine Evakuierung vor. Zugleich betonte er, die Stadt sei darauf vorbereitet, auf jede mögliche Entwicklung zu reagieren. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez warnte unterdessen vor einem langwierigen Einsatz. «Das Feuer wird lange zu bekämpfen sein», sagte er in einem Interview mit «La Tribune Dimanche».

Auch im südlich angrenzenden Département Landes kämpfen Einsatzkräfte gegen einen weiteren Großbrand. Dort hat das Feuer rund 3.600 Hektar erfasst. Nach Angaben der Präfektur ist der Brand zwar besser unter Kontrolle, aber bisher nicht gelöscht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brände in Spanien und Frankreich: 257.000 Menschen evakuiert
Wälder stehen in Flammen

Brände in Spanien und Frankreich: 257.000 Menschen evakuiert

Die Waldbrände in Frankreich und Spanien haben eine Evakuierungswelle ausgelöst: Hunderttausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Auch Urlauber sind betroffen. Frankreich mobilisiert Soldaten.

25.07.2026

Notstand: Waldbrände in Spanien und Frankreich wüten weiter
Feuer außer Kontrolle

Notstand: Waldbrände in Spanien und Frankreich wüten weiter

Frankreich und Spanien kämpfen weiter gegen Waldbrände. Rund 110.000 Menschen mussten allein in der Gironde ihre Unterkünfte verlassen – ein Ende ist nicht abzusehen. Was machen betroffene Touristen?

24.07.2026

Brände am Atlantik: Frankreich evakuiert 63.000 Menschen
Feuer außer Kontrolle

Brände am Atlantik: Frankreich evakuiert 63.000 Menschen

Campingplätze, Ferienanlagen und ganze Orte werden geräumt und inzwischen laufen die Evakuierungen auch per Schiff – warum die Brände bei Bordeaux so viele Menschen zur Flucht zwingen.

24.07.2026

Großbrand in Südfrankreich hält Feuerwehr noch immer in Atem
Brände

Großbrand in Südfrankreich hält Feuerwehr noch immer in Atem

Mehr als 1.500 Feuerwehrleute kämpfen in Südfrankreich weiter gegen den größten Brand seit Jahrzehnten. Die Löscharbeiten dürften sich noch ziehen.

09.08.2025

Größter Brand seit Jahrzehnten in Frankreich unter Kontrolle
Feuerwehr kämpft weiter

Größter Brand seit Jahrzehnten in Frankreich unter Kontrolle

Der größte Waldbrand in Frankreich seit etlichen Jahrzehnten ist unter Kontrolle. Der Wetterdienst warnt bereits vor einer neuen Hitzewelle und der Gefahr weiterer Brände.

07.08.2025